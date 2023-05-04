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在台實現烘焙人生！緬甸新住民劉婷婷勇敢逐夢

▲移民署台南市第二服務站邀請新住民家庭進行多元文化交流。（圖／移民署）
▲移民署台南市第二服務站邀請新住民家庭進行多元文化交流。（圖／移民署）

記者賴正琳／綜合報導

劉婷婷出生於緬甸瓦城，近日受邀參加移民署南區事務大隊台南市第二服務站辦理的新住民家庭教育活動，向新住民朋友分享她投身烘焙歷程外，也傳授家傳好手藝，讓全場香氣四溢。

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劉婷婷說：「幼年時父母帶著我移居至緬甸曼德勒省的山城彬烏倫（Pyin Oo Lwin）。我的外公和父親早期從事翡翠及玉石買賣，目前經營咖啡莊園，種植咖啡豆及銷售。」劉婷婷在當地大學畢業後，開始幫助父親管理咖啡莊園，從此萌生了開設輕食咖啡店的念頭，那時她先赴新加坡研習烘焙課程，後來又到台灣就讀銘傳大學烘焙系，期間她報名參加「大台北烘焙王多元創意競賽」脫穎而出，榮獲季軍。銘傳大學畢業後，劉婷婷在台北連鎖洋菓子店從事甜點研發工作，原要回緬甸開設咖啡館，卻因疫情影響，計畫因此暫時取消，但也因此留在台灣繼續她的烘焙人生。

擁有好手藝的劉婷婷在活動中實作「緬式拌飯」，米飯撒上大蒜、洋蔥、花生米、黃豆粉、檸檬等各式香料及煎蛋，在緬甸可說是家家戶戶必不可少的特色美食，味道酸而辣，若再配上緬甸特產苦茶，就成為美味的一餐。此外，她還分享「法式吐司」製作技巧，將切片吐司浸泡在牛奶和雞蛋混合液中，用黃油煎至表面金黃，裝盤後灑上糖粉或楓糖，也可加入香草或肉桂添加風味，吃起來口感鬆軟又香甜美味。

目前在台南定居的劉婷婷，仍持續研發各種香料蛋糕，像是添加荳蔻或肉桂等香料，不僅增香暖胃，亦具有養生功效，希望讓人們在味蕾享受之餘，也能兼顧健康；將來她更希望能結合自家莊園的咖啡產品，在台灣實現開設咖啡甜點店的夢想。

台南市第二服務站主任胡鵬翔表示，像劉婷婷這樣擁有烘焙等專長的新住民朋友們，離開家鄉，勇敢來台追尋人生夢想，同時也讓台灣的多元文化更加精采豐富。此外，移民署為培力新住民及其子女，辦理「112 年新住民子女多元文化在地創生培育營」，不僅食宿免費，還包含實地參訪及創意成果發表競賽等豐富內容，報名自即日起至5月12日止。另移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」將於6月30日截止，針對專案對象採免收容、不管制，且裁罰最低罰鍰新台幣2,000元，籲請逾期停(居)留外來人口把握時機主動到案，相關資訊可向移民署台南市第一、第二服務站及專勤隊洽詢（電話：06-2937641、5817404、5813019）。

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