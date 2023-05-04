在台實現烘焙人生！緬甸新住民劉婷婷勇敢逐夢

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擁有好手藝的劉婷婷在活動中實作「緬式拌飯」，米飯撒上大蒜、洋蔥、花生米、黃豆粉、檸檬等各式香料及煎蛋，在緬甸可說是家家戶戶必不可少的特色美食，味道酸而辣，若再配上緬甸特產苦茶，就成為美味的一餐。此外，她還分享「法式吐司」製作技巧，將切片吐司浸泡在牛奶和雞蛋混合液中，用黃油煎至表面金黃，裝盤後灑上糖粉或楓糖，也可加入香草或肉桂添加風味，吃起來口感鬆軟又香甜美味。
目前在台南定居的劉婷婷，仍持續研發各種香料蛋糕，像是添加荳蔻或肉桂等香料，不僅增香暖胃，亦具有養生功效，希望讓人們在味蕾享受之餘，也能兼顧健康；將來她更希望能結合自家莊園的咖啡產品，在台灣實現開設咖啡甜點店的夢想。
台南市第二服務站主任胡鵬翔表示，像劉婷婷這樣擁有烘焙等專長的新住民朋友們，離開家鄉，勇敢來台追尋人生夢想，同時也讓台灣的多元文化更加精采豐富。此外，移民署為培力新住民及其子女，辦理「112 年新住民子女多元文化在地創生培育營」，不僅食宿免費，還包含實地參訪及創意成果發表競賽等豐富內容，報名自即日起至5月12日止。另移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」將於6月30日截止，針對專案對象採免收容、不管制，且裁罰最低罰鍰新台幣2,000元，籲請逾期停(居)留外來人口把握時機主動到案，相關資訊可向移民署台南市第一、第二服務站及專勤隊洽詢（電話：06-2937641、5817404、5813019）。