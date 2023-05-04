國光女神爸爸失智！月花35000照顧又養一家老小 崩潰哭到沒眼淚
蘇心甯從選美比賽出身，曾在La New熊（現為樂天桃猿）啦啦隊服務，後來以藝名「Lala」踏入演藝圈，並在節目《國光幫幫忙》擔任助理主持走紅，有「國光女神」封號，現為各大綜藝節目力邀來賓。蘇心甯的父親近年受阿茲海默症所苦，認不得女兒，還會離家亂跑，她將父親安頓於安養院，每月花費35000元，Lala想到傷心處就哭，眼淚已經流乾。
記者楊穎軒／綜合報導
據《三立新聞網》報導，蘇心甯的父母從她小時候就離異，父親經常跟母親要錢，Lala長期給父親每月2萬元生活費，也經常寄保健食品，她沒想到80歲老爸爸會罹患失智症，為此哭到沒眼淚，如今單親的Lala，要負責高雄房子的貸款、女兒補習費、媽媽生活費、爸爸的照護費用，每月收入大約15萬的她，目前還可以負擔，也希望製作單位多發她通告，減輕扛家計的壓力，「雖然爸爸給我們一個很辛苦、無法理解的童年，我依舊希望爸爸可以健康快樂，不要餓到、冷到！」
蘇心甯不僅身世坎坷，感情路上也遇人不淑，曾上節目分享為了安撫前夫的不安全感，手機無條件給對方查看，讓前夫在她開的髮廊盯哨一整天，但前夫變本加厲，要求她一起換電話號碼、關掉無名小站，更說出經典渣男語錄「如果妳愛我，妳就是要為我做這些」，Lala最後把80萬的髮廊以8萬脫手，就為了證明自己很愛另一半，結果換來的是前夫外遇，Lala從小三口中得知前夫經常抱怨她一直待在家，生活圈乏味、很無聊，當初為了前夫所做的改變，如今變成被嫌棄的理由，憶起這些往事，Lala苦笑：「我15年前真的是一個低能兒。」