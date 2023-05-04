蝶谷巴特創作飲料杯套　新住民家庭課程曝

「減塑生活，清淨家園」已是重要環保議題，因民情不同，對於初來乍到的新住民，台灣各樣的減塑措施讓他們感到驚奇。移民署苗栗縣服務站為了讓新住民更加認識台灣的環保政策，於4月27日舉辦家庭教育活動課程，邀請苗栗縣家庭教育中心講師黃伊君分享日常生活中隨手做環保的方法，並體驗運用蝶谷巴特創作專屬的飲料杯套，希望透過手作活動，讓新住民感受到台灣推廣環保，愛護地球的美意。
記者賴正琳／綜合報導
活動中黃伊君向新住民分享了生活中也能簡單為環境盡一份心力，像是隨身攜帶環保餐具及環保杯，出門購物使用環保袋，鼓勵新住民減少使用一次性物品，從日常生活中的小小行動，帶來大大的減塑環境。另外也準備了蝶谷巴特素材，教導新住民創作出獨一無二的環保杯套，並表示炎炎夏日將至，外出購買手搖飲時，使用起來既環保又美觀。
來自越南的新住民阮氏燕對於台灣人日常的環保行動感到驚嘆，她表示在越南人們對於環保仍不重視，也沒有使用環保餐具或環保袋的習慣，透過這次課程的學習之後，也要試著從生活做環保，減少塑膠袋的使用。
移民署苗栗縣服務站站主任張金順表示，移民署家庭教育課程不僅向新住民介紹在台居留權益事項，提供社會福利、求職就業等相關訊息，也分享台灣政府重視的議題，幫助新住民更快適應台灣生活。