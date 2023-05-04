今飆38度熱爆！「5縣市」高溫示警 梅雨季首波雨彈逼近
今日外出注意防曬！根據中央氣象局指出，今（4日）天氣穩定吹南風，各地區都會有30度至33度高溫，特別是在高雄、屏東飆38度極端高溫，還有台南、花東留意高溫特報，不過東半部、西半部山區仍有零星降雨狀況，好天氣直到週末，梅雨季首波鋒面抵達，雨彈狂轟半個台灣，氣溫溜滑梯跌10度。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象局預報員提醒，到禮拜六前都是吹南風天氣穩定，今日中午在高雄市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺南市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，臺東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，也有高溫36度以上，要注意防曬及補充水分。
好天氣直到週末迎接梅雨季首波鋒面，中部以北及東北部有短暫陣雨或雷雨，尤其是宜蘭、中部以北要注意大雨、雷雨的發生，其他地區則為局部短暫陣雨，下週一鋒面通過後，各地降雨逐漸趨緩，到下週二可望回到穩定天氣型態。
天氣風險分析師歐宗學指出，除了天氣變化，週末也要留意氣溫的波動，這波東北季風會帶來些涼冷空氣，北部地區週六到下週一的高溫落差可達到8-10度，兩天的時間就會由暖熱轉為偏涼有冷意，提醒大家留意週末期間的天氣與氣溫急遽變化，尤其南北之間還是會有明顯的氣溫落差。