郭台銘拋「一縣市一核電」　環團批荒謬：不應成核工業實驗場

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綠盟解釋，小型模組化反應爐目前預估的發電成本是每1000度電為105至135美元，而風力和光電的成本分別為25至32美元，以及32至37美元，興建小型機組費用卻更為所費不貲的原因在於， 相較於傳統核電，小型模組化反應爐的輸出功率更少。
綠盟進一步說明，當興建的成本居高不下，電力成本自然節節高升，因資金不繼，許多小型模組化反應爐的計畫皆以失敗告終，故而世界各國的小型模組化反應爐發展皆延宕10至15年，核工業坦承，小型模組化反應爐不可能於2030年前完工 。
此外，綠盟指出，反應爐為極其複雜的系統，必須符合核安要求，小型模組化反應爐取得核電管制機關的設計許可、安全認證、建造許可，乃至於運轉執照的成本並不低於於大型輕水反應爐，由於各國核安機關各有不同的標準，若要符合主要核電國家的安全標準後，光是執照的取得已是曠日費時， 更遑論成為在全球成為合格的國際主要供應商。
綠盟表示，目前台灣面對能源轉型最需要的就是與時間競爭，過往興建新的核電廠曠日廢時，且多有遭遇延宕。 依據《2022世界核能產業現況報告》的數據，現在15個國家興建傳統反應爐的國家中至少有10個國家，興建中的所有反應爐至少經歷為期一年的延宕，且所有興建計畫中至少有半數遭遇延宕，即26座，其中至少有14座經通報再添延誤。
「小型模組化反應爐必然會面對相同的問題」，綠盟舉例，自詡先進的美國設計的NuScale 曾於2008年宣布，該公司的小型模組化反應爐擬於2016年併網，如今卻一再追加預算，並且延期2030年後才可能完工。與此同時，風力發電與太陽光電的累績發電量已經超過300座小型模組化反應爐的裝置容量，更超過該機組15年的發電量。在2021年全球投資於再生能源的總金額已經是投資核電的15倍，小型模組化反應爐緩不濟急，根本無法參與能源轉型。
要特別注意的是，綠盟強調，台灣至今仍未能找到核廢料最終處置場址，國內目前僅有2006年施行的《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》，至於更加危險的高階核廢料，時至今日，仍無選址規範，更遑論啟動選址程序，「郭董若想擁抱核電，當有責任告知民眾，如何處理妥善核廢料」。
綠盟呼籲，政治人物提出政見應負起責任，而非信口開河，就建設面、經濟面而言，SMR對台灣並沒有幫助與競爭力。台灣高階核廢料已經無處安放，還想用會產生30倍核廢料的SMR，根本是不負責任，「郭董事長是否有問過國民黨籍縣市首長，哪位願意接受核廢料最終處置場？高談核電之時，不要核廢料的態度是合理的嗎？是負責任的作法嗎？能源專業議題不應流於選舉口水戰。