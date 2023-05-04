共軍航艦東部外海軍演 邱國正：戰爭若開打全台不分前後方
共軍上（4）月8日起在台海周邊一連三天舉行環台軍演，共軍航空母艦「山東艦」編隊也在台灣東部外海進行演練。國防部長邱國正今（4）日表示，戰爭若開打，全台不分前後方。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請邱國正報告「海空戰力提升暨F-16V採購進度及因應配套」，並備質詢。會前受訪回應東部防務情況，邱國正表示，自從「山東艦」在台灣東部以後，東部早就在國防部檢討範圍，「一旦開打，台灣沒有前方後方」，所以他已跟國軍部隊講，「在哪裡作戰在哪裡訓練是中共講的」，國軍是要做「處處是戰場，時時作訓練」，所以拉到做野外訓練，在鄉鎮村裡走過的地方可能都會發生狀況，都會應用到。
媒體關切是否戰力保存科目沒有意義、不需要了？邱國正駁斥，「不可能啊，怎麼會沒有意義」，戰力保存反而更重要了，從來沒有取消只有更強化。
針對中國無人機進入台灣防空識別區如何處置？邱國正指出，大家很清楚，中共運用各種方法，而大家雙方戰力裝備比較一目了然，國軍應對很周延，應該要警告，不管有人、無人飛行器，逾越某個界線後就要處理，如果超過一個空域的話，就要反制、自衛還擊。
媒體問漢光演習是否有外館演練撤僑？邱國正表示，他不知道，漢光演習針對敵人各能發生狀況，國軍怎麼因應，國軍因應後對社會私人怎麼樣動用、共同防衛國家，他沒通過那個國家要撤僑。