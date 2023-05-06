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5/6立夏運勢！「3生肖」甩霉運　冠軍苦太久大噴發：財運愛情雙收

▲今天（6）是立夏，命理專家林霖老師分享好運生肖前3名，屬羊的朋友先前低潮太久，如今運勢大爆發。（圖／取自Pexels）
▲今天（6）是立夏，命理專家林霖老師分享好運生肖前3名，屬羊的朋友先前低潮太久，如今運勢大爆發。（圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

今天（6）正是24節氣當中的「立夏」，代表春季正式結束，天氣將開始逐漸炎熱。命理專家林霖老師分享，立夏後運勢翻紅的前三名生肖，分別是肖羊、肖猴與肖蛇的朋友，第一名屬羊的朋友，真的苦太久了，如今「將星」入宮，終於得償所願，運勢大爆發；第二名屬猴的朋友賺錢技能大躍進；第三名屬蛇的朋友則是逢吉星入命，在事業上有升官晉職的機會

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📌TOP 1 生肖羊：竿頭掛帆
會給屬羊朋友第一名的原因，因為過去真的太辛苦了。今年「將星」入宮，三合臨命，得償所願。許多事終於都能順利進行。今年二、三月你應該覺得運勢漸漸有起色，但到立夏後，那才是真正的運勢大爆發！積極面對挑戰，切勿驕傲自滿，注重合作和溝通，保持謙虛、踏實的態度。工作將順風順水，自然財多利厚，升官發財！感情方面也會非常甜蜜順利，單身的羊兒可能會有美好的姻緣降臨喔。

▲情侶分手後，相愛時餽贈對方的禮物或金錢究竟該不該還？（示意圖／取自Pexels）
▲屬羊的朋友立夏後感情甜蜜順利，單身的羊兒可能會有美好的姻緣降臨。（示意圖／取自Pexels）

 📌TOP 2 生肖猴：所欲遂心                                                                                                                                                                 屬猴的朋友，今年由於紫微星拱照，元辰明亮。立夏之後感受更明顯，很多工作上的知識技能、賺錢方法能力，都能觸類旁通、舉一反三、心想事成。而在人生的修鍊道路上，包含對父母小孩、另一半等家人，或是朋友、上司部屬等等，都能有更成熟的領悟見解，因為你們的用心感受，開啟了智慧之門，許多的好運福祿，自然會因你吸引進來。

▲鈔票。（圖/記者張嘉哲攝）
▲屬猴的朋友賺錢技能大躍進，荷包滿滿。（圖／記者張嘉哲攝）
📌TOP 3 生肖蛇：三合照吉
屬蛇的人今年因天狗星，只需注意血光及養身。但又逢吉星「科甲」入命。立夏後會特別感受此星的會照，運勢特別順暢如意。整體運勢平穩上升，能夠獲得更多機會。事業方面，不斷提高自己的專業能力和技能，容易得到上級的認可和讚賞，有晉升的機會喔。凡事謹慎，避免不必要的風險。按步就班、順水推舟，自有佳績。可說諸事圓滿亨通。

▲專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》專欄近日公布，11月底運勢大漲的「3生肖」，他們將有機會「升官發財」，其中，「屬羊者」在投資理財方面更是賺多賠少。（示意圖／取自pixabay）
▲屬蛇的朋友立夏後逢吉星入命，在事業上有升官晉職的機會。（示意圖／取自pixabay）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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