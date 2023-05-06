5/6立夏運勢！「3生肖」甩霉運　冠軍苦太久大噴發：財運愛情雙收

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會給屬羊朋友第一名的原因，因為過去真的太辛苦了。今年「將星」入宮，三合臨命，得償所願。許多事終於都能順利進行。今年二、三月你應該覺得運勢漸漸有起色，但到立夏後，那才是真正的運勢大爆發！積極面對挑戰，切勿驕傲自滿，注重合作和溝通，保持謙虛、踏實的態度。工作將順風順水，自然財多利厚，升官發財！感情方面也會非常甜蜜順利，單身的羊兒可能會有美好的姻緣降臨喔。
📌TOP 2 生肖猴：所欲遂心 屬猴的朋友，今年由於紫微星拱照，元辰明亮。立夏之後感受更明顯，很多工作上的知識技能、賺錢方法能力，都能觸類旁通、舉一反三、心想事成。而在人生的修鍊道路上，包含對父母小孩、另一半等家人，或是朋友、上司部屬等等，都能有更成熟的領悟見解，因為你們的用心感受，開啟了智慧之門，許多的好運福祿，自然會因你吸引進來。
📌TOP 3 生肖蛇：三合照吉
屬蛇的人今年因天狗星，只需注意血光及養身。但又逢吉星「科甲」入命。立夏後會特別感受此星的會照，運勢特別順暢如意。整體運勢平穩上升，能夠獲得更多機會。事業方面，不斷提高自己的專業能力和技能，容易得到上級的認可和讚賞，有晉升的機會喔。凡事謹慎，避免不必要的風險。按步就班、順水推舟，自有佳績。可說諸事圓滿亨通。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。