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國外旅遊大爆發！航空業者推大禮包吃喝玩樂全滿足

▲「龍環葡韻」是澳門八景之一，曾為高級官員官邸，也是具代表性的土生葡人住宅。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「龍環葡韻」是澳門八景之一，曾為高級官員官邸，也是具代表性的土生葡人住宅。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

隨著各國邊境解封，出國人潮履創新高。鄰近台灣的「澳門」曾被葡萄牙殖民統治，擁有眾多中西交匯的歷史遺跡，美食、酒店、賭場、賽車、室内跳傘、飛索等各式體驗更是一應俱全，吸引不少台灣旅客前往。順應高雄－澳門等航線陸續恢復，澳門航空推出大禮包活動，憑登機證可享酒店、餐飲、門票等各式優惠。

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▲「澳門倫敦人」將倫敦各種指標性建築搬到了澳門，絕美場景令人驚豔。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「澳門倫敦人」將倫敦各種指標性建築搬到了澳門，絕美場景令人驚豔。（圖／記者陳美嘉攝）
闊別3年，澳門新增了不少全新景點，也不乏各種主題酒店的誕生。「澳門倫敦人」將倫敦各種指標性建築搬到了澳門，絕美場景令人驚豔。澳門倫敦人整個建築外觀以英國國會大廈為藍本打造，入口門廊以倫敦維多利亞車站為設計靈感，一旁高達96米的伊莉莎白塔（俗稱大笨鐘）是依照英國倫敦的原建築等比例建造；每晚建築物外牆上更有繽紛奪目的光效和音樂鐘展演，成為近期澳門最熱門的朝聖打卡點。

▲ 大三巴牌坊是天主之母教堂（即聖保祿教堂）正面前壁的遺址，這座中西合璧的石壁在全世界的天主教教堂中是獨一無二的。（圖／記者陳美嘉攝）
▲ 大三巴牌坊是天主之母教堂（即聖保祿教堂）正面前壁的遺址，這座中西合璧的石壁在全世界的天主教教堂中是獨一無二的。（圖／記者陳美嘉攝）
澳門獨特的歷史人文也值得細細探訪。於2005年獲列入世界文化遺產名錄的「「澳門歷史城區」是一片以澳門舊城區為核心的歷史街區，包括22座建築及8個廣場前地。像是大家所熟知的大三巴牌坊、媽閣廟、鄭家大屋、聖老楞佐教堂、大炮台、哪吒廟、亞婆井前地、議事亭前地等，城區保留了中、西風格的古老街道、住宅及公共建築等，最具代表性的歷史、人文、美食都濃縮在這一段路程中。

▲「媽閣廟」是澳門現存廟宇中有實物可考的最古老的廟宇。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「媽閣廟」是澳門現存廟宇中有實物可考的最古老的廟宇。（圖／記者陳美嘉攝）
集結中西、傳統、現代、奢華的澳門，也有不少刺激、有趣的新鮮體驗。位於澳門葡京人的「澳門飛索」是全世界第三長的城市高空飛索，全長388米，離地60米，五條滑索能讓五名乘客同時飛行，感受時速高達55公里的滑行快感，日、夜間的飛行體驗都同樣刺激震撼。GoAirborne 「室内跳傘」是澳門首家室內跳傘中心，遊客能感受猶如從12000 呎高空躍下、直衝至3000 呎時所帶來的無比刺激超真實體感。

▲「澳門大賽車博物館」提供澳門格蘭披治大賽車相關知識、娛樂、休閒和學習體驗等。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「澳門大賽車博物館」提供澳門格蘭披治大賽車相關知識、娛樂、休閒和學習體驗等。（圖／記者陳美嘉攝）
「Team Lab超自然空間館」設於澳門威尼斯人，是由藝術團隊teamLab打造，高度8m的超巨型作品群所構成，透過光影投射，展出19個沉浸式藝術作品，場內每個區域都各有特色，也有專為小朋友設計的互動遊戲區。於2021年擴建後的「澳門大賽車博物館」樓高四層，總建築面積較之前的大賽車博物館增加六倍，提供澳門格蘭披治大賽車相關知識、娛樂、休閒和學習體驗等。

澳門航空大禮包讓「登機證FUN很大」，於指定期間內至配合酒店、餐廳、博物館等，出示7天有效澳門航空登機證，可兌換精美禮品、娛樂廠零售現金券、門票買一送一、或享折扣等優惠，詳細內容依現場規定為主。澳門旅遊局官網也有「智能行程規劃」，旅客可以依照需求選擇推薦行程。此外，也可留意節日盛事規劃行程，像是6月有「澳娛綜合澳門國際龍舟賽」、「澳門國際旅遊(產業)博覽會」，9月27日「世界旅遊日慶祝活動」，11月「第70屆澳門格蘭治大賽車」等。

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