國外旅遊大爆發！航空業者推大禮包吃喝玩樂全滿足

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澳門獨特的歷史人文也值得細細探訪。於2005年獲列入世界文化遺產名錄的「「澳門歷史城區」是一片以澳門舊城區為核心的歷史街區，包括22座建築及8個廣場前地。像是大家所熟知的大三巴牌坊、媽閣廟、鄭家大屋、聖老楞佐教堂、大炮台、哪吒廟、亞婆井前地、議事亭前地等，城區保留了中、西風格的古老街道、住宅及公共建築等，最具代表性的歷史、人文、美食都濃縮在這一段路程中。
集結中西、傳統、現代、奢華的澳門，也有不少刺激、有趣的新鮮體驗。位於澳門葡京人的「澳門飛索」是全世界第三長的城市高空飛索，全長388米，離地60米，五條滑索能讓五名乘客同時飛行，感受時速高達55公里的滑行快感，日、夜間的飛行體驗都同樣刺激震撼。GoAirborne 「室内跳傘」是澳門首家室內跳傘中心，遊客能感受猶如從12000 呎高空躍下、直衝至3000 呎時所帶來的無比刺激超真實體感。
「Team Lab超自然空間館」設於澳門威尼斯人，是由藝術團隊teamLab打造，高度8m的超巨型作品群所構成，透過光影投射，展出19個沉浸式藝術作品，場內每個區域都各有特色，也有專為小朋友設計的互動遊戲區。於2021年擴建後的「澳門大賽車博物館」樓高四層，總建築面積較之前的大賽車博物館增加六倍，提供澳門格蘭披治大賽車相關知識、娛樂、休閒和學習體驗等。
澳門航空大禮包讓「登機證FUN很大」，於指定期間內至配合酒店、餐廳、博物館等，出示7天有效澳門航空登機證，可兌換精美禮品、娛樂廠零售現金券、門票買一送一、或享折扣等優惠，詳細內容依現場規定為主。澳門旅遊局官網也有「智能行程規劃」，旅客可以依照需求選擇推薦行程。此外，也可留意節日盛事規劃行程，像是6月有「澳娛綜合澳門國際龍舟賽」、「澳門國際旅遊(產業)博覽會」，9月27日「世界旅遊日慶祝活動」，11月「第70屆澳門格蘭治大賽車」等。