不用刷卡機！Apple「iPhone卡緊收」登台　商家省下刷卡設備成本

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中信銀行支付金融事業處長暨資深副總經理陳德風指出，「iPhone卡緊收」服務無需新增任何刷卡機設備，可替商家省下購置硬體設備或刷卡機的月租費，只要有收款交易的需求，皆可與銀行合作導入本服務。交易採用安全加密機制、多層資訊防護，商家無法接觸與存取信用卡資料，亦不會儲存在 iPhone 或 Apple 伺服器上，確保刷卡交易安全性，今（2023）年期盼協助逾5000戶商家提高交易效率，客戶快速輕鬆支付，創造雙贏，提供最佳支付體驗。
北富銀執行副總經理陳弘儒也表示，北富銀長期投入數位金融創新，發展多樣化場景應用，打造更完整的嗶消費生態圈；尤其觀察到創業當道，週末假日的文創市集可見大批年輕世代擺攤，實踐老闆夢，此外，律師、會計師等個人執業者亦持續增長，因此，北富銀優先將 Apple「iPhone卡緊收」便捷的收付款服務推及個人商戶，協助創業者事業更快上軌道，而且「iPhone卡緊收」使用 iPhone 內建的隱私功能，把關資安不馬虎，除了交易資料高規格加密處理，Apple伺服器、手機硬體也都不會存取消費者信用卡號等個人資訊，消費者可安心使用。
台灣大哥大個人用戶事業群商務長林東閔也提到，這次與北富銀合作充分發揮集團綜效及天賦，將電信及金融兩大產業結合，業者透過 Apple「iPhone卡緊收」服務，不需額外投資終端結帳設備，就能提供消費者簡單、快速又安全的非接觸付款方式，打造更便利的支付體驗。
中信銀行首波是與55688集團台灣大車隊、STUDIO A（晶實科技）及燦坤等3大領導品牌合作。北富銀攜手台灣大哥大，以台北文創門市、三創門市為試行據點。
中信銀表示，在55688集團台灣大車隊導入「iPhone卡緊收」服務，乘客只要輕觸司機的iPhone即可完成付款，加速支付流程，而STUDIO A及燦坤可透過「iPhone卡緊收」服務快速且方便的優點，優化客戶支付體驗。此外，「2023漫畫博覽會」、「2023台灣國際電玩電競展」及「2023台北國際電影玩具暨玩具創作大展」中信銀行也將提供上百位展場廠商「iPhone卡緊收」服務。