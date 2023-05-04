妙齡女乳癌腫瘤逾3cm　術前輔助治療讓「腫瘤消失」

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HER2陽性乳癌惡性度高 切除乳房影響身心乳癌分為HER2陽性、賀爾蒙陽性、三陰性等亞型。其中約2成患者為HER2陽性乳癌，腫瘤生長速度快，預後差，而且易復發與轉移。好在除了第四期遠端轉移，第一至三期都屬於早期乳癌，治癒機率高，是值得積極治療的階段，以減少疾病進展到轉移性乳癌。
針對早期乳癌，手術切除腫瘤是必要的治療方式。許多女性對於切除乳房感到恐懼、自卑。鄭企峰說明，為了避免切除全乳影響自信，患者可進行乳房保留手術加上放射線治療，病患存活率可達到與全乳房切除手術相當，而且傷口與後遺症都會比較小。
▲臺北市立聯合醫院仁愛院區內科部部長兼血液腫瘤科主任鄭企峰(左五)
術前(雙)標靶輔助治療 縮小腫瘤、存活率提高除了手術，還可視患者的腫瘤特性、腫瘤大小與手術方式等加入荷爾蒙療法、化學治療、放射線治療作為輔助性治療，可分成「術前輔助性治療」與「術後輔助性治療」，可達到術前「縮小腫瘤」進而增加乳房保留，術後透過給予全身性的治療來「消滅肉眼無法見的細微轉移，降低復發可能性」，讓患者延長無疾病的時間，換取更好的生活品質。以往HER2陽性乳癌對化療藥物易產生抗藥性，但自從標靶藥物問世以來，無論是雙標靶輔助治療或是新一代標靶藥物，對於早期乳癌的疾病控制與預後都展現顯著的療效。此外，乳癌標靶藥物近幾年更研發出更方便省時的皮下給藥方式，相較傳統給藥方式，可以大大縮短治療與等待時間，提供忙碌的現代人另一個治療選擇。
「術前輔助性治療」在手術前以化療搭配標靶，將腫瘤縮小，即可縮小手術範圍，對於患者維持身心健康與術後乳房外觀維護相當有助益。同時，術前輔助治療也有助於分析哪種藥物適合患者、提升預後。適用於腫瘤大於2公分、癌細胞有侵犯至淋巴結或轉移之患者。
根據臨床統計，使用單一標靶，近3成乳癌患者腫瘤可於術前消失，若使用雙標靶，近5成患者腫瘤可於術前消失。即使是HER2陽性乳癌患者，只要使用術前雙標靶輔助治療，5年存活率便可高達9成。
鄭企峰分享，一位二十多歲女性患者確診HER2陽性乳癌，腫瘤大於3公分，雖有侵犯淋巴結但幸無轉移，屬早期乳癌患者。經過術前雙標靶加上化療的輔助治療，一年療程還沒做完，腫瘤就完全消失，手術範圍也能大幅縮小。該患者日前回院複診時，已經要準備結婚生小孩了。
確診別悲觀 醫療團隊助患者重拾健康與自信抗癌之路雖艱辛，但只要早期診斷、配合醫囑治療就有很高的治癒率。鄭企峰表示，乳癌治療團隊齊聚乳房外科、腫瘤內科、放射腫瘤科、病理科與影像醫學科，會為病友分析各種治療方式的優勢，還有個管師可提供服務，心理師也會協助病友重拾自信。仁愛院區血液腫瘤科也有針對初診病患開設特別門診，讓病患與病患家屬有更充裕的時間與醫療團隊對話，更充分了解自身疾病，並與主治醫師溝通後續的相關檢查與治療計畫。
醫師最後呼籲，有家族史者等高風險族群可進行基因篩檢，當發現乳房有硬塊或分泌物，應盡早尋求醫療協助，若真的確診，也可多與醫師溝通選擇最適合自己的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57620
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