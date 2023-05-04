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妙齡女乳癌腫瘤逾3cm　術前輔助治療讓「腫瘤消失」

妙齡女乳癌腫瘤逾3cm　術前輔助治療讓「腫瘤消失」
妙齡女乳癌腫瘤逾3cm　術前輔助治療讓「腫瘤消失」

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】乳癌高居女性十大癌症之首，且近年來有年輕化的趨勢，患者常面臨要切除乳房、能不能結婚生育等問題。臺北市立聯合醫院仁愛院區內科部部長兼血液腫瘤科主任鄭企峰表示，現有不少女性患者於手術前進行輔助治療，先將腫瘤縮小，即可縮小手術範圍。一位二十多歲女性患者腫瘤逾3公分，經過術前雙標靶輔助治療後「腫瘤完全消失」，日前回診時還拋出紅炸彈喜訊！

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HER2陽性乳癌惡性度高　切除乳房影響身心

乳癌分為HER2陽性、賀爾蒙陽性、三陰性等亞型。其中約2成患者為HER2陽性乳癌，腫瘤生長速度快，預後差，而且易復發與轉移。好在除了第四期遠端轉移，第一至三期都屬於早期乳癌，治癒機率高，是值得積極治療的階段，以減少疾病進展到轉移性乳癌。

針對早期乳癌，手術切除腫瘤是必要的治療方式。許多女性對於切除乳房感到恐懼、自卑。鄭企峰說明，為了避免切除全乳影響自信，患者可進行乳房保留手術加上放射線治療，病患存活率可達到與全乳房切除手術相當，而且傷口與後遺症都會比較小。

▲臺北市立聯合醫院仁愛院區內科部部長兼血液腫瘤科主任鄭企峰(左五)

術前(雙)標靶輔助治療　縮小腫瘤、存活率提高

除了手術，還可視患者的腫瘤特性、腫瘤大小與手術方式等加入荷爾蒙療法、化學治療、放射線治療作為輔助性治療，可分成「術前輔助性治療」與「術後輔助性治療」，可達到術前「縮小腫瘤」進而增加乳房保留，術後透過給予全身性的治療來「消滅肉眼無法見的細微轉移，降低復發可能性」，讓患者延長無疾病的時間，換取更好的生活品質。以往HER2陽性乳癌對化療藥物易產生抗藥性，但自從標靶藥物問世以來，無論是雙標靶輔助治療或是新一代標靶藥物，對於早期乳癌的疾病控制與預後都展現顯著的療效。此外，乳癌標靶藥物近幾年更研發出更方便省時的皮下給藥方式，相較傳統給藥方式，可以大大縮短治療與等待時間，提供忙碌的現代人另一個治療選擇。

「術前輔助性治療」在手術前以化療搭配標靶，將腫瘤縮小，即可縮小手術範圍，對於患者維持身心健康與術後乳房外觀維護相當有助益。同時，術前輔助治療也有助於分析哪種藥物適合患者、提升預後。適用於腫瘤大於2公分、癌細胞有侵犯至淋巴結或轉移之患者。

根據臨床統計，使用單一標靶，近3成乳癌患者腫瘤可於術前消失，若使用雙標靶，近5成患者腫瘤可於術前消失。即使是HER2陽性乳癌患者，只要使用術前雙標靶輔助治療，5年存活率便可高達9成。

鄭企峰分享，一位二十多歲女性患者確診HER2陽性乳癌，腫瘤大於3公分，雖有侵犯淋巴結但幸無轉移，屬早期乳癌患者。經過術前雙標靶加上化療的輔助治療，一年療程還沒做完，腫瘤就完全消失，手術範圍也能大幅縮小。該患者日前回院複診時，已經要準備結婚生小孩了。

確診別悲觀　醫療團隊助患者重拾健康與自信

抗癌之路雖艱辛，但只要早期診斷、配合醫囑治療就有很高的治癒率。鄭企峰表示，乳癌治療團隊齊聚乳房外科、腫瘤內科、放射腫瘤科、病理科與影像醫學科，會為病友分析各種治療方式的優勢，還有個管師可提供服務，心理師也會協助病友重拾自信。仁愛院區血液腫瘤科也有針對初診病患開設特別門診，讓病患與病患家屬有更充裕的時間與醫療團隊對話，更充分了解自身疾病，並與主治醫師溝通後續的相關檢查與治療計畫。

醫師最後呼籲，有家族史者等高風險族群可進行基因篩檢，當發現乳房有硬塊或分泌物，應盡早尋求醫療協助，若真的確診，也可多與醫師溝通選擇最適合自己的治療方式。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57620

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