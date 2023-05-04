只限3天！入住溫泉飯店每人1150元 送早餐、零食無限吃
搶攻母親節孝親旅行商機，晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館，推出母親月快閃活動，今(4)日上午開始推出限時回饋72小時。兩人成行、每人每晚最低1500元起，4人同行入住享免費升等至12坪「源 日式溫泉家庭房」，並加贈早餐，每人每晚最低僅1150元。雲朗觀光集團則是集結旗下飯店於5/5推出，最低5200元能入住翰品新莊、高雄、花蓮、兆品嘉義豪華雙人房兩晚，等於每人每晚僅花費1300元。
記者葉盛耀/綜合報導
捷絲旅宜蘭礁溪館此次快閃優惠推出3種熱銷房型，雙人出遊可入住每人每晚最低1500元起的「沛 日式溫泉雙人房」。親子全家4人出遊，推薦入住每人每晚最低更僅要1150元起的「滔 洋式溫泉家庭房」或寬敞空間「源 日式溫泉家庭房」，相當於現享3折折扣優惠。三種房型皆加贈翌日豐盛自助式早餐外，平日週一至週三住房的旅客再享加碼延遲退房至下午一點，於周五及週日旺日更加碼祭出平日價格優惠。
主打親子家庭的捷絲旅宜蘭礁溪館表示，此次母親節活動入住時間更延長至6/20，每間客房都設有可讓全家人沉浸的超大溫泉浴池，位在一樓的「澐 露天風呂」亦規劃最好拍照的「網美系」小鴨鴨成人池及兒童池。此外，濃厚的日式氛圍洋溢的男女裸湯「澄大浴場」，通風寬敞的空間設有冷水和熱水池。在 Happy Hour 時段，酒店還提供迎賓茶點，無限提供現磨咖啡、熱茶和懷舊零食。
雲朗觀光集團集結集團所有飯店推多項住房優惠專屬活動，5/5~5/8推出72小時的快閃優惠住房專案，最低5200元能入住翰品新莊、高雄、花蓮、兆品嘉義豪華雙人房兩晚，等於每人每晚僅花費1300元。從5/5中午12時準時開跑，可預訂至6/30前的住房。5200元起能入住翰品新莊、高雄、花蓮、兆品嘉義豪華雙人房兩晚，等於每人每晚僅花費1300元。
雲品溫泉酒店推一泊二食12520元起，入住尊榮山景客房，享丹彤西餐廳早餐、晚餐，加贈輕食下午茶。君品酒店以4200元起入住雅緻客房一晚含早餐，品文旅以5800元起雙人入住文漾家庭房兩晚不含早餐，兆品台中以5200元起入住兆尹樓景緻雙人房兩晚含早餐。