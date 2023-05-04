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陳水扁請願違反「保外就醫」規定？蔡清祥：台中監獄查處中

▲前總統陳水扁2日赴總統府前等處請願，被質疑違反保外就醫規定。（圖／記者陳明中攝，2023.05.02）
▲前總統陳水扁2日赴總統府前等處請願，被質疑違反保外就醫規定。（圖／記者陳明中攝，2023.05.02）

中央社

（中央社記者王揚宇台北4日電）前總統陳水扁2日赴總統府前等處請願，被質疑違反保外就醫規定；法務部長蔡清祥今天表示，台中監獄依法處理中，靜待中監將查證結果陳報給矯正署。

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陳水扁2日為選罷法修法中對犯洗錢罪被告，有無必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題，到總統府、行政院、立法院朝野黨團請願；台中監獄副典獄長黃勝雄2日接受中央社記者電話訪問時表示，陳水扁事先未提出相關申請，是否違反保外就醫規定，將派員到場了解，後續依狀況議處。

立法院司法及法制委員會今天審查行政院、司法院函請審議刑法部分條文修正草案等案，蔡清祥等人列席，並於會前接受媒體聯訪。

對於陳水扁上凱道請願，是否違反保外就醫規定；蔡清祥說，這個問題由台中監獄依法處理中，靜待中監查證的結果，陳報給矯正署，台中監獄會蒐集相關事證妥善處理。

媒體追問，陳水扁保外就醫展延那麼多次，到底有沒有問題，且紅線已經被踩爛；蔡清祥指出，中監一定會審慎依法處理，他也尊重權責單位的認定，而中監的上級（機關）是法務部矯正署，也會審慎處理。

至於陳水扁的保外就醫身分問題，蔡清祥說，之前已做過身分認定的動作，目前要看有沒有遵守保外就醫的規定，台中監獄本於權責會進行處理。

媒體再問，陳水扁看起來多次違反保外就醫規定，但都等不到調查結果，是否要給中監一個時間；蔡清祥表示，都在進行中，矯正署也會緊盯這件事情。

國民黨立委賴士葆質詢時，詢問相關調查報告何時可以出爐，能否在一週內提出；蔡清祥說，他會要求矯正署。

陳水扁自民國104年保外就醫，中監提出他需遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定。（編輯：楊凱翔）1120504

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