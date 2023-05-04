擴大全球佈局！彭博：台積電擬在德國合資設廠　可能地點曝光

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據報導，知情人士要求匿名，因為相關內容尚未公開，且尚未做出最後決定，計畫仍可能改變。
對此，台積電發言人高孟華表示，台積電仍在評估在歐洲建廠的可能性，但沒有進一步說明。恩智浦、博世、英飛凌和德國經濟部發言人則低調不回應相關問題。
由於歐盟正在採取行動，試圖在2030年以前把在全球半導體產量的占有率提高一倍。報導指出，類似的晶片廠投資案，在德國可以拿到大約40%的政府補貼。今年4月，歐盟通過430億歐元（約台幣1.76兆元）的歐洲版晶片法案，以激勵廠商赴歐設晶片廠，避免重演新冠疫情大流行期間供應鏈中斷狀況。
知情人士表示，任何國家補助仍需要得到歐盟執行委員會（European Commission）批准，台積電與合作夥伴正與政府商討設廠的補貼規模。在日本，台積電與合作商斥資86億美元建廠，其中約一半資金由日本政府補助。
據知情人士透露，台積電最快可能在8月通過德國設廠案，主要生產28奈米晶片。如果通過此案，這將是台積電在歐盟的首座晶圓廠。
先前台積電董事長劉德音曾在2021年告訴股東，該公司已開始評估在歐洲最大經濟體德國開展製造業務。台積電總裁魏哲家曾表示，擬議中的歐洲廠將專注於汽車行業晶片。《路透社》曾報導，台積電已和薩克森州展開進一步洽商，焦點在政府對本投資案的補助。
雖然報導中沒有直接點名設廠地點，但德勒斯登一直以來都是德國晶片產業的中心，且晶片製造商
普遍傾向群聚設廠以運用當地現成設施和員工。英飛凌在薩克森邦首府德勒斯登（Dresden）的半導體廠於週二破土動工，當地還設有博世與格芯 （GlobalFoudries）的生產設施。
若台積電赴歐設廠，將為歐洲版晶片法案帶來一大助力。該法案已經吸引英特爾、格芯、意法半導體（STMicroelectronics）等企業投資。不過英特爾為徵求更多補貼，推遲德國場的動工。