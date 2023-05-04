瞄準體驗先決趨勢　旅遊電商推一站式玩樂打包服務

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平台針對1,093位18至49歲喜愛自由行的台灣旅客進行《出國旅行預訂行為調查》，進一步瞭解旅客出國規劃模式；結果顯示有6成旅客會先考慮當地要玩什麼，再開始下訂飯店和行程；而「獨特體驗」是旅客選擇目的地的主要驅動力，20.2%的旅客表示，他們會選擇旅遊目的地是因為當地有一生必訪的景點，而16.6%的旅客則是因為當地有想吃或想買的東西，這兩項分別成為旅客挑選旅遊目的地的第一和第三名因素。
而說走就走的旅行模式已逐漸退燒，旅客更傾向於提前預訂行程以降低不確定性。有81.2%的旅客會在出發前三個月開始規劃行程，甚至有20.9%的旅客會在出發前將所有行程和票券全數預訂好。面對數量有限的熱門商品，如住宿、樂園等，旅客更傾向於一次性打包預訂，以確保順利出遊。
以日本為例，旅客平均在出發前18天預訂行程，而對於飯店、主題樂園和租車等項目，預訂天數則集中在40天左右。在連假期間，這種集中預訂的趨勢更為明顯。
Stay+服務新上線，串連在地玩樂體驗和熱門飯店，整合每個目的地前10名熱銷景點活動，包括日本環球影城、泰國按摩、新加坡濱海灣花園等，旅客同時也能選擇搭配免費機場接送、免費Sim卡或Wifi等商品，整合500多個熱門飯店多種房型，共計提供上萬種方案，讓旅客可同時選擇想參加的玩樂活動和住宿方案，更享有最優惠的價格，省時省力又省錢。
目前Stay+合作包括香格里拉酒店集團、晶華國際酒店集團、凱悅酒店集團等全球頂級連鎖酒店，以及各個目的地的星級飯店、商務酒店、度假村等，提供多樣化的房型選擇，如大床房、雙床和是否含早餐等方案；台灣也有100多間飯店率先加入Stay+行列，提供眾多優惠方案選擇，如台北遠東香格里拉搭配免費機場接送、格拉斯麗台北飯店配上台北101觀景台門票2張，或是台南遠東香格里拉搭配高鐵5折券2張。
Klook Stay+目前已在台灣、香港、新加坡等7個亞洲市場率先上線，未來計畫將進一步擴大，預計2023年底前將與亞太區1,200間酒店達成合作，提供高達24,000個Stay+方案選擇。