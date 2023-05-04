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民眾不到1成可分辨病毒疾病　有3病毒被遺忘！感染症醫學會籲應提升認知

民眾不到1成可分辨病毒疾病　有3病毒被遺忘！感染症醫學會籲應提升認知
民眾不到1成可分辨病毒疾病　有3病毒被遺忘！感染症醫學會籲應提升認知

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】台灣感染症醫學會發表「新冠疫後傳染性疾病知多少」問卷結果發現，隨著疫情進展至今，有86%的民眾對於疫情早已無感或變樂觀，主要是因為疫情流感化或以輕症居多，還有積極做好各種防疫措施等。

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但卻有13.7%的民眾反而表示對疫情依然恐懼、害怕，進一步分析其防疫認知，發現這群民眾也較不積極關心病毒疾病相關資訊。

在新冠肺炎肆虐前，許多病毒性傳染疾病便在影響人民健康，即使新冠疫情趨緩，這些病毒威脅也仍在持續中。台灣感染症醫學會理事長王復德呼籲，全民對於傳染性疾病的防範知識應更加充實，透過了解疾病、定期篩檢、及早治療才能降低病毒疾病的威脅。

民眾疾病認知落差　僅5成了解病毒疾病特色

為了解民眾在新冠疫後對整體病毒性疾病的認知，台灣感染症醫學會與商業周刊於今年3月針對全台18－75歲民眾進行千人病毒認知大調查。

調查發現有近80%的民眾認為對病毒的認識程度是防疫的關鍵，75%的民眾經過新冠疫情，也會比較留意跟病毒疾病相關的資訊，如：病毒的傳染途徑、預防方式、治療方式等。

但是調查結果發現民眾認知仍有落差，只有不到1成的民眾可分辨出病毒與細菌類疾病，只有5成的民眾了解病毒疾病特色。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，臨床上觀察，民眾容易對於疾病認識不足而感到焦慮恐慌，若能建立對病毒正確認知，較能減緩恐懼情緒，甚至降低獵巫事件的發生。

2成不知HIV是病毒　6成不知B、C肝是病毒疾病

另外，調查也發現有超過2成的民眾不知道引起愛滋病的HIV是病毒，連國病B、C肝都只有不到6成的人知道是病毒性疾病，顯見民眾病毒知識教育仍需加強。台灣感染症醫學會也提醒，除了COVID-19外，生活中其實早存在許多被輕忽的病毒性疾病，包含：

  • 人類免疫缺乏病毒（HIV）：是「測不到就不會傳染的病毒」，國際共識「U=U」，只要感染者穩定治療，測不到病毒量就等於不具傳染力。但根據調查僅有一半民眾知道U=U。
  • B肝病毒（HBV）：是「被忽略的病毒」，B型肝炎主要由體液血液途徑而傳染，不會經由一般日常飲食而傳染，且就算沒症狀、不影響生活，也應定期追蹤。但根據調查，有高達9成民眾錯把B肝誤認為A肝，以為公筷母匙或避免共食就能降低傳染。
  • C肝病毒（HCV）：是「可能被清零的病毒」，C型肝炎是僅次於B肝的肝病第二號殺手，但C型肝炎治癒率高達99%以上，同時政府補助45至79歲民眾一生可有一次免費篩檢機會，民眾應積極篩檢。
病毒不挑人，每個人都有可能會被感染。王復德理事長提醒，未來仍有可能會出現其他新興病毒性疾病危害人類生活，透過了解病毒疾病特性、定期篩檢降低可能的病毒潛伏期、才能及早把握最佳治療時機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57709

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