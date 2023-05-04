民眾不到1成可分辨病毒疾病　有3病毒被遺忘！感染症醫學會籲應提升認知

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在新冠肺炎肆虐前，許多病毒性傳染疾病便在影響人民健康，即使新冠疫情趨緩，這些病毒威脅也仍在持續中。台灣感染症醫學會理事長王復德呼籲，全民對於傳染性疾病的防範知識應更加充實，透過了解疾病、定期篩檢、及早治療才能降低病毒疾病的威脅。
民眾疾病認知落差 僅5成了解病毒疾病特色為了解民眾在新冠疫後對整體病毒性疾病的認知，台灣感染症醫學會與商業周刊於今年3月針對全台18－75歲民眾進行千人病毒認知大調查。
調查發現有近80%的民眾認為對病毒的認識程度是防疫的關鍵，75%的民眾經過新冠疫情，也會比較留意跟病毒疾病相關的資訊，如：病毒的傳染途徑、預防方式、治療方式等。
但是調查結果發現民眾認知仍有落差，只有不到1成的民眾可分辨出病毒與細菌類疾病，只有5成的民眾了解病毒疾病特色。
台灣感染症醫學會理事長王復德表示，臨床上觀察，民眾容易對於疾病認識不足而感到焦慮恐慌，若能建立對病毒正確認知，較能減緩恐懼情緒，甚至降低獵巫事件的發生。
2成不知HIV是病毒 6成不知B、C肝是病毒疾病另外，調查也發現有超過2成的民眾不知道引起愛滋病的HIV是病毒，連國病B、C肝都只有不到6成的人知道是病毒性疾病，顯見民眾病毒知識教育仍需加強。台灣感染症醫學會也提醒，除了COVID-19外，生活中其實早存在許多被輕忽的病毒性疾病，包含：
- 人類免疫缺乏病毒（HIV）：是「測不到就不會傳染的病毒」，國際共識「U=U」，只要感染者穩定治療，測不到病毒量就等於不具傳染力。但根據調查僅有一半民眾知道U=U。
- B肝病毒（HBV）：是「被忽略的病毒」，B型肝炎主要由體液血液途徑而傳染，不會經由一般日常飲食而傳染，且就算沒症狀、不影響生活，也應定期追蹤。但根據調查，有高達9成民眾錯把B肝誤認為A肝，以為公筷母匙或避免共食就能降低傳染。
- C肝病毒（HCV）：是「可能被清零的病毒」，C型肝炎是僅次於B肝的肝病第二號殺手，但C型肝炎治癒率高達99%以上，同時政府補助45至79歲民眾一生可有一次免費篩檢機會，民眾應積極篩檢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57709
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