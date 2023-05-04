諷藍縣市長避談郭台銘核電主張　民進黨：票投國民黨、核廢無法擋

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張志豪表示，郭台銘的「一縣市一核電廠」政策，引起社會不安與恐慌，但國民黨的執政縣市首長，面對記者提問卻是閃閃躲躲，態度啟人疑竇。侯友宜作為國民黨的潛在總統候選人，能源政策攸關國家的未來，試問侯友宜，是否願意把核廢料儲存場設在新北，另包括蔣萬安與張善政，是否願意把核廢料儲存場設置再在台北與桃園。
發言人林楚茵表示，國民黨主席朱立倫昨天希望大家都能放下自我，「小我小一點，大我大一點」，不要造成對立的根源。但很明顯可以看出，不論是郭台銘的核電主張，還是侯友宜的迴避，全都是朱立倫一手操控，郭台銘跟侯友宜兩人為了提名之爭，一個亂說話，一個說空話，導致新北市政荒廢、全國民心恐慌不安，朱立倫應該負起最大的責任。
林楚茵強調，2021年的四大公投，人民用具體的行動告訴政府「反對重啟核四」，也代表人民要向世界能源主張接軌的決心，而且目前台灣核能並非主要發電來源，郭台銘的主張，顯然不清楚目前台灣的能源政策，不懂民眾的希望，而沒想到這種荒謬的言論出現，國民黨的執政縣市首長直接上演「全員逃避中」，特別是核四所在地的新北市長侯友宜，竟然回應「每個人對能源政策，都有表示意見的空間」，把「言論自由當成逃避質疑的護身符」，林楚茵質疑，「贊成或不贊成有這麼難回答嗎？」
林楚茵表示，侯友宜今天繼續接受國民黨團總質詢，但大家都知道很多議題根本就都是做球，唯一的不變的就是「好事新北市，壞事全中央」，當然這是國民黨的選擇。但核電議題對每一位新北市民來說，就是重中之重，不僅核一、核二廠都在新北，國民黨期待死灰復燃的核四廠，也同樣在新北，民眾都非常的擔心，但在「一縣市一核電廠」討論中，卻看不見侯友宜的魄力拒絕，是否侯心中依然認同核能，這是民眾都很關心的問題，侯無從迴避，否則會認為「票投國民黨，核廢無法擋」。