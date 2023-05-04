密碼還是「0000」？5/4世界密碼日 台灣人最愛組合曝光
每年5月的第一個星期四是「世界密碼日」，今年就落在5/4，該節日是由科技大廠英特爾發起的紀念日，希望透過世界密碼日提醒民眾強化密碼。尤其在科技時代，手機、電腦內都有很多我們重要的資訊，一旦密碼被盜用駭進電腦內，可能會後患無窮。同時在NordPass網站也統計出全球包含台灣最常使用的弱密碼，其中VIP和01234…數字組合都很常見，而第五名的「1qaz2wsx」看起來複雜的密碼，其實低頭看一下鍵盤，你就知道了！
記者周淑萍/綜合報導
而在NordPass網站上也公布了台灣最常使用的密碼，「VIP」最多人使用，其中使用數字順序為密碼的前10名裡面就有6名，包含了123、1234、12345等，00、11的組合也是大宗。其中第5名的「1qaz2wsx」這組奇特的數字，看起並非弱密碼，但卻被認為也是一秒就能解鎖，其實低頭看一下鍵盤就知道了，是鍵盤的字母的兩列。
而在全球的弱密碼統計第一名是「Password」，感覺就是懶得設密碼直接複製貼上旁邊的文字。前10名也很多數字組合，另外外國人也流行肌肉記憶法，「qwerty」數字鍵下方的第一行，和台灣的「1qaz2wsx」有異曲同工之妙。
此外，根據nationaltoday網站記載的世界密碼日資料內容指出，微軟表示99.9%可以使用多重身份驗證來避免密碼被盜用，2020是全球被盜用最多的一年，有40％會用記事本寫下密碼，82%的人承認會重複使用相同的密碼。