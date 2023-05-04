郭台銘核能政策惹議！苗博雅嘲諷：一鄉鎮市區一核電才夠用
為爭取國民黨2024年總統大選，鴻海集團創辦人郭台銘再度拋出新主張，表示除了在高雄蓋核電廠外，另外22個縣市都要有一個核電廠，對此，台北市議員苗博雅昨（3）日在臉書發文指出，郭董所謂的「小型核電廠SMR」，目前還沒有任何一個國家有成功商轉的案例，且該技術發電量也不夠，若真的要執行，搞不好需要「1鄉鎮市區1核電」。
記者陳苾暐／綜合報導
苗博雅提到，郭董想蓋的小型核電廠SMR（小型模組式反應爐），技術不是核融合，仍然是傳統大型核電廠採用的核分裂，且每生產一單位電力的核廢料是傳統大型核電廠的30倍，且更該注意的是，一組SMR最大容量是300MW，在每年用電量已超過2800億度的台灣，恐怕要採一鄉鎮市區一核電才有辦法達成。
苗博雅表示， 針對郭董的「一縣市一核電」說法，蔣萬安市長並沒有排除一縣市一核電的可能性，不禁令人疑惑，台北市的小型核電廠要蓋在哪裡呢？難道要放在全臺灣唯一沒有區域立委幫忙發聲的大安文山嗎？
文末苗博雅說到，文山區長期接收各種鄰避設施，公墓、納骨塔、焚化爐樣樣都有，偏偏捷運南環段等了30年都還沒有， 「想到大安文山對國民黨長期死忠，卻總是真心換絕情，仔細想想，還真令人擔心呢」。