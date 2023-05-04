協調港湖初選遭批「喬王」？侯友宜：目標、想法一致就攜手合作
針對國民黨台北市第4選區立委初選兩名現任市議員之爭，昨日證實在新北市長侯友宜出面協調下，由台北市議員李彥秀出線，民進黨群起炮轟侯無心市政，「喬王」喬到台北市。對此，侯友宜今（4）日到市議會備詢前受訪時回應，面對現階段國家、人民面對的挑戰，既然目標及想法一致，為國家、為人民，大家就攜手合作。
記者吳嘉億／新北報導
針對市議員游淑慧退出立委初選，新北市議會民進黨團批評侯就是「喬王喬到臺北去」，侯友宜受訪表示，游淑慧跟李彥秀都是認真優秀問政的人才，而且都有心為國、為民做事，尤其新北市跟台北市都是一個共同生活圈，同時兩個人他都認識很久，既然有共同的理念跟想法，為雙北帶動更多的建設跟發展，就找個時間跟兩位聊一聊。
侯友宜強調，面對現階段國家、人民所面對的挑戰，大家都願意團結齊心的合作，帶著正向的觀念，一起為國家為人民做最大的貢獻。
至於協調提名是黨中央拜託還是以總統參選人身分介入？對此，侯友宜沒有正面回答，還是重申跟她們兩位長期以來都認識也是多年的朋友，有一樣的做事態度，才會找他們聊聊天，聽聽她們的想法跟意見；指出雙北有些問題需要中央跟地方合作，一起並肩作戰，帶動雙北的合作跟發展，既然大家目標一致、想法一致，只要為國家為人民，大家就攜手合作。