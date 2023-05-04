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哪些地方出問題？程威銘醫師表示，泌尿道系統只要有任何一處出問題就有可能出現血尿，包含了腎臟、輸尿管、膀胱、尿道，以及男性的攝護腺。除此之外，女性也常會因為陰道或子宮等生殖系統出血、不規則的月經，而被誤認為是血尿。
可能是哪些問題？引起的原因可分為病理性及生理性兩大類。病理因素可以進一步區分為良性或惡性因素，良性因素如良性腫瘤、結石、感染、抗凝血劑服用過量，或是因外傷碰撞到泌尿系統，導致器官受損出血等。惡性則是泌尿系統或臨近器官的惡性腫瘤，是大家最為擔心害怕的原因。如果經檢查排除上述病理性因素，血尿可能是生理性因素造成，如發燒、運動，或家族遺傳等因素。
也可能不是出血？不過同樣是紅色液體，也需要釐清是否真的是泌尿系統的器官問題而出血，例如上述提到的女性陰道的經血，或是因為吃了火龍果等含有色素的食物，而使得尿液呈現紅色。而因為過度運動所導致的橫紋肌溶解症，也會因為尿液中含有肌肉細胞溶解後的肌紅蛋白，而使尿液呈現紅色。因此若發現尿液顏色偏紅，醫生會需要先釐清是否有這些可能。
出現血尿要再觀察嗎？１情況早檢查，不痛的更危險。
若確認為血尿，有許多民眾也會再多觀察個幾天，程威銘醫師提醒，若確定不是經血或飲食影響所造成，出現血尿都不是什麼正常的事情，不宜再多觀察，應盡早檢查。
醫師指出，民眾觀察的主要重點不外乎是否疼痛或血尿出現的頻率，但血尿未必是會一直出現的，也有可能間歇性出血，若以惡性腫瘤來看也有可能發生此情況，例如今日出現但隔日沒有出現。
另外，血尿也可分成會痛的和不會痛的兩種，會痛的反而比較安全，因為民眾通常會有所警覺而及早就醫，且大多是良性因素所引起，例如泌尿道結石或感染等。相較之下不會痛的血尿就危險許多，有較高的機率為惡性腫瘤所引起，尤其是有抽煙習慣、工作環境會接觸到有機溶劑，以及環境汙染等。反覆出現無痛性血尿，卻再多觀察一陣子，反而容易延誤就醫。因此程威銘醫師再三提醒，患者只要有肉眼看到一次血尿就應就醫檢查。
婦出現血尿不會痛早就醫，正確觀念保障身體健康！
程威銘醫師也分享，日前就有一名婦人出現血尿但不會痛，不過因平時有特別關注健康議題，了解有出現血尿就應盡早檢查，索性經檢查之後發現僅是個很小的結石。醫師表示，血尿的問題可大可小，都需經由醫師檢查了解才能得知，而非自己觀察，且不論症狀如何往往都代表著身體出現問題，繼續觀察僅會讓問題日趨嚴重，呼籲只要有發現一次就盡早就醫，以確保身體健康。
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