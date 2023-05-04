元宇宙如何實踐於醫療　我必須認識嗎？

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5/3(三)台灣微軟攜手智捷生醫合作打造的「Holoeyes Azure」舉辦產品發表會，正式宣布雙方簽署合約，推出MR混合實境醫療影像工具，邁向台灣進入元宇宙關鍵的一步，有望以此撒種，下一個花季就有更多元宇宙智慧醫療的應用場景誕生。
一、元宇宙智慧醫療是什麼？跟我有什麼關係？說完了著麼多的新技術，但是人在現實當中依然是需要吃喝、會變老、會生病，因此新科技應用於醫療一直以來都是人類最關注的重要議題，技術再怎麼前仆後繼，仍然離不開人類的基本需求，醫療與健康則是最直接影響人類社會發展的現代顯學，究竟能夠應用在那些方面？下面讓我們來看看這次的發表會有哪些重點。
1、遠距離醫療(問診)
病患或家屬可以使用手機或者平板，居家連線免外出至醫院掛號、排隊候診，大幅度地增加病患即時診斷效率，彩色立體醫學影像清晰地傳遞，醫師對於病灶能夠做明顯的標記，家屬或病患能夠快速理解，方便醫師說明提升醫病關係。
2、MR(Mixed Reality)混合實境臨床應用配合
醫學對於資訊「質量」的要求極高，大量精準的數據庫占據重要地位，因此考驗醫學元宇宙對於「學習」、「模擬」、「實作」的環境塑造，虛實整合能力必須細膩有序。
因此MR技術能夠核准進入臨床階段，是技術的大躍進。
VR ( Augmented Reality)擴增實境醫學影像共享資訊，能夠在病患手術前快速模擬並標記位置，並於手術中使用影像輔助快速找尋病灶，即時以第一人稱直播手術畫面共同觀測，甚至讓經驗豐富的醫師遠端指導手術過程。
3、元宇宙即時醫學會議
各國醫師學者能夠在元宇宙虛擬空間當中研討，並且就VR彩色立體的影像來溝通，能夠無死角地診斷病灶，具體明顯地標記、測量部位。
4、立體化遠距離醫學教育
過去平面化的2D教學影像，如今學生可使用手機或平板，即可搭配VR彩色立體醫學3D影像說明，獲得器官位置距離與大小的「視覺化學習」。
元宇宙醫療要先於醫療AI人工智能？談到元宇宙的應用，科技始於人性，人則基於需求，要打造出能夠滿足需求的理想虛擬環境，勢必要建立在一個法治雙向兼備的環境中，特別是醫療領域人命關天，對於應用的嚴謹與慎重，台灣的高標準醫療環境民眾有目共睹，因此更需要落實虛擬倫理法治的政策，政府與衛生福利部的監督角色就顯為重要。
AI人工智能則要基於使用環境「設計規範」與「專業數據」學習管理，測試確認足以達到服務標準，才能作為智慧有效的輔助加入虛擬、現實的應用，達到精準醫療的目標。
合約簽署重要見證人宣明智表示：「這項合作代表台灣正式進入醫療元宇宙時代。由智捷提供3D混合實境解決方案，運用於微軟全球的混合雲服務平台上進行開發、運行、提供服務，共同配合衛生福利部政策，一起推廣、促進台灣醫療院所的「元宇宙智慧醫療平台」建置和升級，將為台灣醫療影像運用、傳輸及存儲帶來革命性的變革，包括立體化及彩色化CT/MRI影像、透過HoloLens2進行遠距醫療及教學、可更直觀解釋病情，以提升醫病關係。
數位醫療在元宇宙中扮演什麼樣的角色？相較於娛樂或語言對話工具，可見的醫療應用會最先於國民需求並普及，達到每個人的手機終端，作為即時參考、快速、智能、個人化的模式踏入我們的生活裡，朝向政府推廣的精準醫療邁進。
智捷董事長孫继信強調：「目標打造健保署國家級VR/MR彩色醫學影像數據庫，可以在元宇宙當中共享、討論3D影像，也已經與台大新竹分院合作MR臨床應用、醫學教育、遠距醫病溝通、混合實境醫學會議等等，獲得良好回饋，期待在智慧醫療新模式下提高國人的醫療品質，造福全國人民，打造健康新台灣為目標」。
台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正表示：「智慧醫療是全球趨勢，也是台灣微軟致力推動數位轉型的重點領域之一，結合了VR和MR的最新技術，在保障資料安全和隱私的同時，提供更直觀、更人性化、更高效率的影像服務，成為未來數位健康領域中不可或缺的工具之一，期待能夠開啟元宇宙時代下的智慧醫療新模式，讓更多的醫師和患者受惠於數位轉型帶來的便利和效益」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57706
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