橘爸唬籃／年度MVP Embiid的夢遊記　剖析76人G2慘敗的三大致命傷

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根據統計，Joel Embiid生涯在季後賽碰上塞爾提克，戰績是淒慘的1勝9敗，本場比賽僅上陣27分鐘，攻下15分、3籃板，完全沒有發揮年度MVP的水準。
不過七六人G2的慘敗，也不能全部歸咎於Embiid，美國媒體分析也列出三大主因，來剖析七六人為何會輸球。
🔴Harden走下神壇變路人
Embiid在系列賽G1缺陣，James Harden幾乎一人打垮綠衫軍，他全場狂轟45分，還投進準絕殺，但G2卻突然神隱，三分球6投0中，僅貢獻12分，簡直判若兩人。
一項數據顯示，James Harden「習慣」在飆分大戲後陷入低潮，2015年季後賽轟下45分後的下一場比賽，他只拿到14分，還出現12次失誤；2017年曾在季後賽狂砍44分，下一場16投5中，攻下16分、7失誤，2018年季後賽也曾拿過44分，下一場18投2中，只攻下12分，跟今天的狀況如出一轍。
🔴團隊外線狂打鐵
七六人本場比賽外線手感低迷，Tobias Harris投進2個已經是全隊最多，上半場全隊三分球13投僅1中，全場30投6中，命中率僅20%。不僅自己投不進，連防守也出現問題，塞爾提克外線51次出手，命中20球，光在三分球得分上，七六人就狂輸42分。
🔴替補群夢遊
本場比賽兩隊替補群的表現也非常懸殊，塞爾提克光是最佳第六人Malcolm Brogdon投進6個三分球、狂轟23分，就已經完勝七六人全隊的替補。本場比賽提早進入垃圾時間，第四節幾乎都是板凳球員對決，而七六人板凳最高得分也僅6分，在James Harden和Joel Embiid狀況低迷之際，替補陣容也熄火，七六人兵敗波士頓並不意外。
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