郭台銘轟民進黨對公務員痛下重手！柯文哲嘆公教待遇、制度不靈活
鴻海集團創辦人郭台銘昨日在臉書痛批民進黨執政後大砍公務員、軍人的退休金，「對公務員痛下重手」。對此，民眾黨主席柯文哲今（4）日回應表示，台灣公務員低薪、制度不靈活，應像新加坡企業化，讓國家銓敘制度慢慢往前進步。
記者呂炯昌／台北報導
郭台銘昨深夜在臉書發文表示，7年前，民進黨上任第一件事，就是搖著社會公益的旗子，大刀砍向公務員、軍人的退休金，「我們至今困惑，為什麼每項社會保險都面臨財政困境，民進黨卻只對公務員痛下重手？」這樣的操作非但不專業，而且太過殘忍，公務人員是通過國家考試才能取得的資格，是國家的人才、政府運作的支柱，不該是政黨鬥爭犧牲品。
柯文哲今日參訪高雄市私立長照機構，針對郭台銘抨擊民進黨砍公務員、軍人退休金，柯受訪時表示，軍人是很特殊的職業，因為大部分時間沒戰爭被說是米蟲，但打仗又需要軍人，所以要另外處理。
柯文哲說，至於公教人員，台灣公務人員薪水跟新加坡比當然是很低，不像新加坡是企業化，台灣太不靈活，而公務員又分高普考的正式公務員跟約聘僱人員，柯文哲舉例，他擔任台北市長時，曾規定每個局處約聘僱部分核發點數，可以聘人多薪水少、人少薪水多，讓每個局處變事業單位，當時在台北市推動這個制度還不錯，讓每個單位可以精簡人事、效率提高，薪水也能提高，「我在北市府的時候，約聘僱是我解決掉，但高普考這部分還沒做到，國家銓敘制度可以慢慢往前進步。」