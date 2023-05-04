謝盈萱《人選之人》首選非「翁文方」 求編劇賜別角：我好想演
謝盈萱在Netflix幕僚職人劇《人選之人╴造浪者》飾演政黨發言人「翁文方」，和黃健瑋飾演的文宣部主任「陳家競」一起操盤總統大選，謝盈萱在賴佩霞的YouTube頻道提到，其實看完劇本最想演的人物是黃健瑋的角色，劇中他是一個屬於三明治世代的中年男人，上有長官下有部屬，在工作上追逐理想的同時，為兼顧家庭忙得焦頭爛額，謝盈萱笑說：「我看完劇本第一個反應就是問編劇，這個角色有辦法變成女生來演嗎？我好想演陳家競。」
記者羅凌筠/綜合報導
謝盈萱、黃健瑋是北藝大同學，認識24年，黃健瑋說：「盈萱是我合作最多次的女演員，我們第一次不是以演情侶的方式出現。」謝盈萱也透露他們討論過在《人選之人》裡的關係，「家競跟文方的家人是好朋友，因為這樣認識很久，有點像替代兄長的身分。」被問到黃健瑋像劇中這麼暖男嗎？謝盈萱說：「他平常…是啊。」被黃健瑋抓包笑容太客套還欲言又止：「不要自己消音，講出來。」
謝盈萱和編劇之一簡莉穎最早合作是2012年的舞台劇《羞昂app》，也是這次的緣分，她們成為朋友，謝盈萱表示：「劇中人物其實像是我們生活的一部分，每個人都有各自要面對的難題與需要闡述的議題，背後有相當多層次堆疊。」也分享田調政治人物的心得：「我覺得政治人物會需要多方面的應對能力，對我來說很印象深刻的是，他們出國不可能找沒有WiFI的地方，隨時需要收到任何消息、準備著筆電等等，需要超乎常人的腦力與體力，非常辛苦。」
黃健瑋也分享他非常喜歡劇中的一句台詞「這些很小很小的事情，都跟台灣的未來一樣重要」，他和太太蔡亘晏一起演出的和解戲，被觀眾讚是「年度最佳對白」，沒想到陳家競老婆講的台詞「你哭起來好醜」，其實是蔡亘晏看到黃健瑋哭臉脫口而出，就像真實夫妻的對白，蔡亘晏說：「芳婷（角色名）雖是成熟女性，面對中二老公，我相信他們有個瞬間，會是互相頻率搭一起，才可以一直走下去，希望這條支線希望帶給大家有溫暖的感覺。」