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亞洲最大郵輪首來台！MSC地中海榮耀號搶先看　基隆-那霸5天3.2萬

▲亞洲最大17.2萬噸「MSC地中海榮耀號」停靠基隆，推出首創「基隆-那霸」雙母港航線，5天行程每人31900元起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲亞洲最大17.2萬噸「MSC地中海榮耀號」停靠基隆，推出首創「基隆-那霸」雙母港航線，5天行程每人31900元起。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣今（4）日迎接亞洲最大17.2萬噸「MSC地中海榮耀號」停靠基隆，從日本帶領約4千名國際旅客來台，看準台灣具備亞洲第二大郵輪客源地優勢，全球最大家族郵輪企業 MSC 地中海郵輪趁勢宣布，「2024進軍台灣市場，推出首創『基隆-那霸』雙母港航線」，明年1月16日至3月5日，共12航次，5天行程每人31900元起，即刻開賣。

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身為全球第三大郵輪品牌，同時也是成長最快的MSC 地中海郵輪，大中華區總裁黃瑞玲表示，「目前亞洲最大、最新的『地中海榮耀號』，剛於上週首航，今日慶祝首次抵達台灣」，宣布正式於2024進軍台灣，將於1月16日至3月5日運營「基隆-那霸」雙母港航線，共12航次。預計將推出5至6天行程，前往沖繩、宮古島、石垣島，每航次皆安排一晚沖繩過夜；行程將由東南、信安、巨大、喜鴻、行家、雄獅共6家旅行業者共同銷售。

▲目前亞洲最大、最新的「MSC地中海榮耀號」今停靠基隆，擁有2,217間客艙、3.3萬平方米公共區域面積，甲板達19層。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲目前亞洲最大、最新的「MSC地中海榮耀號」今停靠基隆，擁有2,217間客艙、3.3萬平方米公共區域面積，甲板達19層。（圖／MSC地中海郵輪提供）
臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司總經理，高傳凱受訪時表示，事前充分溝通關於場站服務設施提升、船舶靠舶等細節，讓基隆港迎接有史以來最大的「MSC地中海榮耀號」得以順利靠舶。他期待台灣不只能單一母港出去作業、未來更開展雙母港作業，於國內外雙向導引遊客。也期許未來基隆港能引進像今年3月份法國龐洛郵輪日麗號（Ponant Le Soleal）等級的Fine Cruises，讓旅客不只是搭郵輪，還能在台灣停留一至兩天體驗文化。

▲登上「MSC地中海榮耀號」視野極佳。（圖／記者蕭涵云攝）
▲登上「MSC地中海榮耀號」視野極佳。（圖／記者蕭涵云攝）
而東南旅行社副董事長李樹軍透露，過去因疫情很多豪華郵輪無法進台灣，現在不用舟車勞頓到國外、直接在基隆就可以上下船，船上也有翻譯人員服務，讓消費者更能享受豪華旅程。

▲今基隆港迎接有史以來最大的MSC地中海榮耀號。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今基隆港迎接有史以來最大的MSC地中海榮耀號。（圖／記者蕭涵云攝）
「MSC地中海榮耀號」擁有2,217間客艙、載客量5,686人，李樹軍形容，「相當於一次有兩百多架A350空中巴士的乘客進台灣」，而明年首航相較於以往台灣出發約3天左右的郵輪行程，將拉長到5至6天，讓民眾有更充分的時間享受目前亞洲最大、最新的郵輪設施。他還透露，其中「明年2/9出發的沖繩、石垣島自主遊 5 天，航次正好於除夕夜上船，消費者還不用特別請假就能出遊」。

▲左起：東南旅行社副董事長李樹軍、臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司總經理高傳凱受訪。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：東南旅行社副董事長李樹軍、臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司總經理高傳凱受訪。（圖／記者蕭涵云攝）
▲MSC地中海榮耀號上的「亞利桑那水上樂園」，擁有 4 大泳池加上多條刺激滑水道。（圖／記者蕭涵云攝）
▲MSC地中海榮耀號上的「亞利桑那水上樂園」，擁有 4 大泳池加上多條刺激滑水道。（圖／記者蕭涵云攝）
李樹軍表示，該航線是採日本全包、台灣分銷的形式販售，日本方面每一個航次開放給台灣600個艙房；據他所知，連泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等國也都對「MSC地中海榮耀號」很有興趣，已跟東南旅行社接洽，希望可以再釋放約每趟10間給他們銷售，讓東南亞地區的消費者也有機會參與航程。

▲船長Lauro Maresca曾於2006年來過基隆，印象深刻，疫後再訪台灣十分開心，見識台灣媒體採訪陣仗，直說想站在C位也感受注目焦點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲船長Lauro Maresca曾於2006年來過基隆，印象深刻，疫後再訪台灣十分開心，見識台灣媒體採訪陣仗，直說也想站在C位感受注目焦點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲旅客能夠充分享受泳池設施。（圖／記者蕭涵云攝）
▲旅客能夠充分享受泳池設施。（圖／記者蕭涵云攝）
他直言，明年首創的「基隆-那霸」雙母港航線，今記者會後便即刻開賣。李樹軍坦言「因為航程是冬天，可能會遇上海象較不穩及氣溫問題。但也相對反應在售價上」，使得該航次費用相較以往還相對便宜些。其實當初業者也擔心若是夏季航程可能導致費用高昂，冬季來台讓船方也釋出善意給出划算價格，他表示「日本方面其實對台灣穩定海象有信心」。

▲郵輪中庭的「榮耀大道」還打上台灣字樣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲郵輪中庭的「榮耀大道」還打上台灣字樣。（圖／記者蕭涵云攝）
「MSC地中海榮耀號」中庭的「榮耀大道」有「海上香榭大道」美名，由長達 80 米 LED 天幕覆蓋，兩側環繞餐廳酒吧及購物名店，最耀眼的「施華洛世奇水晶旋梯」，則運用了 61,440 顆奧地利水晶所建造，閃爍光芒成為必拍網美景點。

▲「施華洛世奇水晶旋梯」運用 61,440 顆奧地利水晶所建。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「施華洛世奇水晶旋梯」運用 61,440 顆奧地利水晶所建。（圖／記者蕭涵云攝）
船上提供豐富娛樂及餐飲體驗，有每日演出百老匯音樂劇的「倫敦大劇院」；甲板上的「亞利桑那水上樂園」擁有 4 大泳池加上多條刺激滑水道；室內還有超過 700 平方米的海上「樂高海上樂園」共有七間兒童遊樂室，包括由專業人員看護的分 年齡兒童俱樂部。

餐飲部分提供多元豐富美食，包含純正墨西哥料理、美式牛排 屋，以及充滿亞洲風味的壽司吧等，還有享譽全球的法國甜品大師 Jean- Philippe Maury 所設計的巧克力工坊和咖啡屋。以及行業首創的「船中船」地中 海遊艇會(MSC Yacht Club)24 小時管家服務和專屬禮賓、酒廊及餐廳等區 域，也將提供尊貴奢華的歐洲世家禮遇。

📍「沖繩、宮古島自主遊 5 天」1/16(二) 每人 31,900 元起
📍「沖繩、石垣島自主遊 5 天」2/13(二)、2/17(六)、2/21(三)、2/25(日) 每人 33,900 元起
📍「宮古島、沖繩自主遊 5 天」3/05(二)每人 33,900 元起
📍「石垣島、沖繩、宮古島自主遊 6 天」1/20(六)、1/25(四) 每人 35,900 元起
📍「石垣島、沖繩、宮古島自主遊 6 天」2/4(日) 每人 37,900 元起
📍「石垣島、沖繩、宮古島自主遊 6 天」1/30(二) 每人 37,900 元起
📍「宮古島、沖繩、石垣島自主遊 6 天」2/29(四) 每人 37,900 元起
📍「沖繩、石垣島自主遊 5 天」2/9(除夕)每人 41,900 元起

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