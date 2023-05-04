全家滴妹霜淇淋沒了！新口味「白葡萄」登場 明起34元搶吃
全家聯名滴妹「再睡5分鐘」雙淇淋要結束了！明（5）日起新口味「白葡萄霜淇淋」接檔，白葡萄酸甜口味，搭配雪酪口感，夏季品嚐超消暑，歡慶新品登場，本週末5/5至5/7，APP跨店取推出5支168元優惠，平均單支34元，門市5/10日前嚐鮮價特價45元（原價49元）。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋5/5推出「白葡萄霜淇淋」全新口味，添加果肉金黃、甜中帶酸、口感清新的西班牙Airén白葡萄果汁，使霜淇淋口感如雪酪般細膩又爽口，整體酸甜果韻不澀也不膩，最適合夏季品嘗，綜合口味則搭配鮮乳坊小農牛奶霜淇淋。
新口味登場搶先品嚐，5/5至5/7會員APP隨買跨店取霜淇淋5支168元，平均單支34元，每會員限購2組，可兌換至11/30，活動限時3天要把握；門市即日起至5/10新品嘗鮮價只要45元（原價49元）。
全家5/5至6/4推出抽獎活動，會員凡於活動期間購買全家霜淇淋(口味不限)，即可獲得「搭台虎直飛日本岡山抽獎趣」活動抽獎券1張，可至APP「抽獎趣」進入專區參加投注，有機會抽中5,000元旅遊金、日本岡山來回機票、日本岡山格蘭比亞大酒店雙人住宿券3晚，還有價值94,500元的最大獎「日本岡山雙人來回機加酒」，可免費入住格蘭比亞大酒店3晚。
同時，7-11迎接立夏展開「水果大賞」主題活動，5月3日至5月16日指定切片水果、甜點可享任選第二件8折優惠，包含正值盛產的金鑽鳳梨、愛文芒果、西瓜、美濃木瓜等香甜多汁在地水果，邀請消費者就近到店品嚐，一起挺在地農友。