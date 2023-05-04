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王瑞玲報稅不忍了！捐款宋逸民教會沒紀錄　怒批：直接被擺爛

▲王瑞玲怒批捐款給宋逸民教會都沒有被申報的紀錄。（圖 ／翻攝自王瑞玲FB）
▲王瑞玲怒批捐款給宋逸民教會都沒有被申報的紀錄。（圖 ／翻攝自王瑞玲FB）

記者江芷稜、侯家瑜/台北報導

去年宋逸民率領的「藝起發光」教會，捲入小甜甜離婚一事掀起滿城風雨，之後還被阿Ben檢舉涉及逃漏稅，最後國稅局查無不法證據作罷，這個月又逢報稅季，醫藥記者王瑞玲再度發聲，昨（3）日在臉書透露列出今年報稅所得，指控去年的每一筆給教會的捐贈都沒有被申報，「直接被擺爛！當做沒發生！」對此，宋逸民方面則回應，「請王小姐具體提出111年究竟捐了多少錢？所有的奉獻都有跟她對過明細並且開收據，藝起發光的收據都是國稅局合法可以使用的」，希望拿出證據，雙方理性對話。

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▲前教友王瑞玲開酸宋逸民，可以直接連絡她本人，不必透過其他人當傳話筒。（圖／翻攝王瑞玲、宋逸民臉書）
▲前教友王瑞玲開酸宋逸民，透露捐款都沒有被申報。（圖／翻攝王瑞玲、宋逸民臉書）
王瑞玲強調，每筆捐款都是用轉帳匯款，都有清清楚楚的紀錄，要追回不難，如果捐款拿回來，會全數捐給有立案的公益團體，並反擊教會所說的奉獻越多恩典越多，「真的是滿口謊言、胡扯，離開得越快越早，才不會被當成『提款機』！」並奉勸教友不要被情緒、金錢勒索。

▲阿Ben爆藝起發光逃漏稅，對此，由宋逸民、陳維齡夫妻主導的「藝起發光」也給出最新回應。（圖／翻攝自阿Ben、宋逸民臉書）
▲阿Ben檢舉宋逸民、陳維齡夫妻主導的「藝起發光」逃漏稅，最後國稅局查無不法。（圖／翻攝自阿Ben、宋逸民臉書）
她雖未指名道姓，卻明顯把矛頭對準宋逸民，並強調當基督徒沒錯，是貪婪的基督徒太有問題了，不過底下留言則分為兩派，有人主張應由申報人主動報稅申請免稅，況且阿Ben之前指控「藝起發光」逃漏稅，最後並未成功，希望她謹言慎行，要她「直接檢舉呀，就像白吉勝一樣，話說得很滿，該道歉的時候就躲起來了」，也有人認為此舉涉及逃漏稅，王瑞玲則回應「不從逃漏稅著手了」。

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