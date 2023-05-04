30隻殺人鯨圍攻！2灰鯨「被困5小時」傷痕累累 駭人畫面曝
在大自然中，每一個動作都決定著你下秒的命運。美國加州蒙特利灣（Monterey Bay）近期出現30多隻殺人鯨圍攻2隻成年灰鯨的罕見景象，牠們不斷進行衝撞、撕咬等攻擊，灰鯨只能僅靠彼此，尋求逃脫機會，纏鬥5個小時後，灰鯨終於找到時機朝淺水處逃亡，可身上已是遍體鱗傷。
記者李惠婷/綜合報導
綜外媒報導，蒙特利灣賞鯨公司（Monterey Bay Whale Watch）的攝影師，日前利用空拍機捕捉到這場罕見的殺人鯨圍攻行動，當時氣氛緊張，多達三十多隻的殺人鯨將兩隻灰鯨團團包圍，輪番使出撞擊及啃咬等致死性攻擊，而灰鯨們只能在原地瑟瑟發抖，並多次翻身企圖躲避攻擊。
這場圍攻行動進行約有5個小時，兩隻灰鯨在持續的攻擊下已是傷痕累累，幸虧牠們不放棄希望，終於在某一刻順利逃出，並直直往海岸邊的淺水區游去，虎鯨們見狀才放棄離開。
這場行動之所以罕見，是因為成年灰鯨多能長至16公尺長、36公噸，而殺人鯨僅有8－9公尺長、5.4公噸，若非集體行動，通常難以對抗灰鯨。加州大學聖塔克魯茲分校鯨魚生態學家費蘭德（Ari Friedlaender）也指出「殺人鯨通常只獵捕年幼的灰鯨，並不會對成年灰鯨進行攻擊」，故推測可能是灰鯨族群的繁衍出現問題，沒有足夠的小灰鯨成為殺人鯨的目標；也或許是殺人鯨族群缺乏食物，才會冒險向成年體發起行動。影片請點此連結。