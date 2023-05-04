母親節買電動車殺很大！廠商價格戰「血流成河」 最低2.2萬入手
母親節快到了！國內兩大電動機車品牌宏佳騰與光陽Ionex，近日紛紛推出母親節購車優惠活動，兩者主打的綠牌輕型車款，最低入手價都壓在2萬5000元以下，較勁「綠牌市場最低價」，光陽Ionex推i-One Air最低入手價2萬4000元，宏佳騰的Ai-4 Ever最低入手價則砍到2萬2680元。不過，即起至7月底買Ionex任一車款，還可抽市價255萬元的BMW i4 eDrive40 純電轎跑。
記者徐銘穗/綜合報導
宏佳騰母親節購車優惠，主打輕型的Ai-4 Ever，擁有73cm超低座高、多處置物空間等貼心設計，原價5萬9800元，除可享有電動車汰舊換新補助之外，宏佳騰智慧電車更加碼最高7500元購車金、限量送Ai-4鋁合金輕量化前置物籃等原廠精品，以及購車刮刮卡，抽5000元7-11禮券、行車紀錄器等好禮，最低3.8折，只要2萬2680元把Ai-4騎回家。
此外，宏佳騰門市也有五月限定手作花束課程、門市打卡抽獎，即起至5月16日，到宏佳騰門市賞車拍照打卡，即可參加幸運轉盤活動，抽化妝包、識別證套等好禮，在宏佳騰FB粉絲專頁於指定貼文完成留言任務，也可同步抽化妝包、奶茶色安全帽各限量5個名額。
光陽Ionex也有推母親節購車優惠，即起至5月底，原價4萬9800元的綠牌i-One Air，扣電動車政府最高補助，最低入手價只要2萬4000元，還送首年12個月免費騎到飽（價值9588元）、精品安全帽、千元購車保養券等超過1萬2000元回饋。
除綠牌輕型車外，光陽Ionex也推白牌i-One優惠，原價6萬3800元，扣電動車政府最高補助及Ionex加碼折扣後，最低入手價2萬9800元，強打「白牌市場最低價」。此外，即起至7月底買Ionex任一車款，都可抽市價255萬元的BMW i4 eDrive40 純電轎跑、星宇航空桃園-東京商務艙雙人來回機票（共2組），及煙波花蓮太魯閣-沁海館行政豪華海景家庭房平日住宿券（共30組）。