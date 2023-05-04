羅志祥分享幸運曝喜訊！「時間點在7月」 自豪體力不是問題
羅志祥去年北高兩場演唱會受好評，更是秒殺完售座無虛席，今年延續回歸氣勢，將於7月29日、30日一連兩天攻蛋開唱，演唱會更選在自己生日當天，羅志祥表示：「以往我的演唱會基本上都會是在7月，因為7月是我的幸運月，也希望把我的幸運分享給所有來看我演唱會的朋友們。」演唱會門票將於5月10日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票。
記者吳雨婕/綜合報導
羅志祥這次演唱會名稱為「2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站」，除了呼應去年以自己為名的信念，更增加「EVOLUTION」，強調內容絕對是2.0進化版，羅志祥提到：「這次的舞台視覺完全升級，歌單也有做一些小小的改變，還有讓要來看我演唱會的朋友們來票選出，你們最想聽到的抒情歌單。」對於演唱會內容從前期規畫到內容討論、製作，全部都有參與，一樣要堅持打破框架，帶給歌迷朋友最特別的演出。
對於演唱會準備羅志祥一點都不擔心，他自信表示，「我無時無刻都在訓練自己的體能肺活量，所以不擔心！」羅志祥也預告：「只希望大家來都可以放心，更玩的開心，可以期待的一定是我的唱跳，另外在現場ㄧ起聽著我的歌，喚起當年的青春回憶。」這次也精心設計特別舞台，讓全場零死角，羅志祥無所不在，哪裡都能看見羅志祥。