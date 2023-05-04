iPhone還有料？WWDC釋出iOS 17　傳手電筒不分段「自由滑」

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定位追蹤裝置可幫助使用者透過群眾外包尋找網路找到個人物品。但是，這類裝置也可能被濫用於不明的個人追蹤。Apple 與 Google 日前正式提交一份擬議的產業規範，為打擊濫用藍牙定位追蹤裝置進行的不明追蹤行為，兩大廠合作，將允許藍牙定位追蹤裝置與跨 iOS 和 Android 平台的未經授權追蹤偵測和警報系統相容合作。Samsung、Tile、Chipolo、eufy Security 和 Pebblebee 已表示支持該規範草案，並預計在2023 年底前發布。
UI介面的改變
爆料神人@analyst941指稱，操作上會有些微的改變，像是控制中心內的手電筒亮度，會從原本的4階段的設定，改為無段式能自由上下滑動調整亮度。新版背景圖片UI介面將改為網格預覽，可一次查看多張圖案，同時並可於顯示列表上進行個人化的調整。健康App 使原本條列式的UI介面，改為卡片式設計，可快速地覽喜好項目。
新款App
除了UI介面上的改面之外，《華爾街日報》報導指出，Apple似乎正在為 iPhone 開發一款日記App，有可能會預載也可能另外下載，目前尚未有更多的消息透露，但如果來得及的話很有可能會跟著iOS 17一起亮相，頗令人期待。