台電估夏季尖峰用電量上看4100萬瓩 時間落在7月底
炎炎夏日即將到來，不少人現在已經忍不住打開冷氣避暑，推升用電量成長，台電總經理王耀庭今（4）日指出，今年用電尖峰預估會出現在7月中下旬至8月初這段期間，預計負載會達4100萬瓩，與去年持平，另外，他也提到，目前太陽光電大約為600多萬瓩，在這個條件下，今年的再生能源比例勢必會逐步拉高。
記者鄭妤安／台北報導
台電今日舉行「2023節電啟動記者會」，會前王耀庭受訪指出，夏月用電最高峰大約會在7月中下旬至8月初這段期間，預估負載會達4100萬瓩，與去年持平。
媒體提問，夏月還沒到，今年4月20日的備轉容量最低有到7.41%左右，去年7月用電量也首度超過4000萬瓩，針對夏月用電有無相關措施，確定無虞嗎？
王耀庭說明，因應再生能源時代的來臨，在整體電源調度上，必須要有更有效、聰明的作法，尤其是在513、517大停電之後，更加確定時代在改變，台電也因此做了調整，希望每個月的備轉容量率都維持在一樣的高度，也就是說，機組在夏月時避面大修，待非夏月時再進行，這是對能源機組使用是最好的方式。
此外，他也提到，目前太陽光電大約為600多萬瓩，在這個條件下，今年的再生能源比例勢必會逐步拉高。