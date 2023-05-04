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爆警察鬧場泰山會議、強抓獨董　王鴻薇質疑受刑事局長指示

▲王鴻薇公布影片證明警察闖泰山會議，痛批警察淪黑道小弟。（圖／王鴻薇辦公室提供）
▲王鴻薇公布影片證明警察闖泰山會議，痛批警察淪黑道小弟。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者余祥／台北報導

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎與德益法律事務所律師柯晨晧今（4）日召開記者會指出，泰山企業於4月20日召開審計委員會，不料董事劉偉龍，為阻礙公司議事進行，刑事警察局長李西河指示警察到場，強行帶走主席杜英達，並惡意中斷會議進行。其後又將人帶到便利商店，讓涉內線交易炒股的國寶集團總裁朱國榮，對杜英達問話，王鴻薇公布相關影片事證並痛批，這種黑幫電影的劇情，可以光天化日在台灣發生，而刑事局長李西河跟這些朱國榮、劉偉龍又是什麼關係？居然讓警察像黑道小弟一樣，台灣還有王法嗎？

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王鴻薇拿出當天錄影、事證，當天泰山審計委員會，討論攸關五萬股東的配股事宜，劉偉龍董事竟報案宣稱，會議主席杜英達遭到恐嚇，率警察約十餘人到場，帶走杜英達獨董，惡意中斷會議進行。杜英達本人在影片中多次說明自己沒有被恐嚇，要求開完會再走，但是警方不但沒有離開，還配合劉偉龍把杜英達帶走，因此中斷會議。

王鴻薇進一步說，最可怕的是杜英達被帶走後，並不是去警察局做筆錄，而是被帶到便利商店，等國寶集團總裁朱國榮到場，在場警察竟然紛紛起身致意，朱坐下對杜英達「講話」時，竟然還有警察在一旁坐陪，員警簡直變成小弟，而警方報告竟稱，整個行動都是刑事局長友人報案，再由局長直接指示，請問這個友人是誰？這個友人如何讓李西河指揮刑事局掃黑大隊掃到上市公司去？

吳怡玎說，這位國寶集團總裁朱國榮，被控炒作龍邦股票以及利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，內線交易買台壽保股票獲利等案，遭判刑。而劉偉龍就是之前桃園八德羽球館天花板掉落的瑞助營造董事長，目前已經被解職，請問這些人到底是怎麼跟刑事局長李西河走在一起，還讓警察變成黑道小弟，請李西河說清楚！

德益法律事務所柯晨晧律師表示，員警到場後應該可以從開會現場杜英達律師能自由發言表示自己未受恐嚇，還有泰山公司全體人員對於員警前來未做干預，能輕易判斷並無恐嚇的情形存在。僅憑特定股東劉偉龍一面之詞帶隊進入泰山公司干預集會，除可能有侵入住居罪與稱違法搜索罪風險，依照實務見解，亦涉嫌謊報假案而有構成刑法第169條第1項誣告罪。另外，自稱刑事警察局人員闖入私人公司時，其中有人未著制服，也未表明進入私人住居的合法事由，自有違反違反警察職權行使法第4條第1項、第26條。

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