童子賢看美升息如特效藥 彭双浪報喜消費電子庫存回到健康水準
美國聯準會（Fed）如市場預期升息一碼，並暗示可能暫停緊縮。為此，和碩董事長童子賢今（4）日表示，升息是對抗通膨的特效藥，但不能一直吃，否則可能會「腎衰竭」，他強調特效藥吃到一個階段後，通膨情況應該會和緩下來。同時外界也關心下半年景氣，台北市電腦公會理事長彭双浪表示，下半年資通訊（ICT）產業景氣會比上半年復甦，消費電子產品庫存已回到健康水準。
記者許家禎／台北報導
台北市電腦公會今日舉辦「台灣ICT產業全球供應鏈與環境友善佈局座談會」，TCA理事長彭双浪、資策會MIC所長洪春暉、和碩董事長童子賢、台灣微軟總經理卞志祥、宏碁共同營運長黃資婷、華碩永續長吳澤欣、研華共同創辦人暨董事何春盛應邀出席。
由於美國聯準會（Fed）如預期升息一碼，並暗示可能暫停緊縮，但聯準會主席鮑爾強調，目前尚未就此做出明確決定，且不支持在今年降息。針對美國升息與會後鮑爾的談話，童子賢表示升息是對抗通膨的特效藥，但是特效藥不能一直吃，否則會「腎衰竭」。
童子賢表示，雖然近期美國有些地區性銀行暴雷倒閉，但情況相較金融風暴一次20到30家銀行倒閉不太一樣，他認為特效藥吃到一個階段，情況會緩和下來。台北市電腦公會理事長彭双浪也說，升息會對整體消費環境產生後續影響，可以持續觀察，但目前看起來不至於對產業景氣產生太大動盪。
外界關心下半年景氣，彭双浪則估下半年資通訊產業景氣會比上半年復甦，消費電子產品領域的庫存已經回到較健康的水準，至於商用領域因為歐美企業有的還在裁員、仍在恢復期，庫存去化的時間估會延緩一些，但預期第2季底可回到較為健康水準。