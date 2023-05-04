治療黃斑部病變添利器！ 「雙重機轉」新型藥物視力明顯進步

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使用傳統藥物效果不佳 新型藥物一週助視力改善亞東醫院眼科部主任王嘉康提到，日前有位難治型年約59歲的男性病人，罹患多足型脈絡膜血管病變，屬於一種濕性老年性黃斑部病變，過去曾多次接受抗血管內皮生長因子藥物眼內注射，並透過光動力雷射治療，但其治療成效仍舊有限，無法獲得良好的效果。
但在今年三月底，該病患經評估後，決定接受黃斑部新藥治療，在眼部注射藥物後一週，黃斑部下的積水減少且新生血管變小，治療成效相當良好，該病患視力也較過去進步。
黃斑部新藥具雙重治療機轉 長效且副作用低黃斑部新藥較以往其他黃斑部藥物不同處在於，這項新藥擁有雙重治療機轉：第一項是抗血管內皮生長因子(VEGF-A)，可減少黃斑部的新生血管；另外一項則為抗血管生成素(angiopoietin-2)，可以穩定微血管壁，減少微血管壁的滲漏。
全球大型臨床試驗結果顯示，此款黃斑部新藥除治療效果等同於或甚至優於過去傳統黃斑部藥物，且其藥物作用時間更長，過去約需每兩個月注射一次，但在注射黃斑部新藥後，大部分病患可以延長至每三至四個月再進行眼內施打治療，且其副作用低、安全性高，不但減輕病患痛苦，也降低醫師的治療負擔。
健保未給付自費藥物 患者可與醫師討論但因此藥物尚未通過健保給付，仍需由患者自費負擔。王嘉康醫師也呼籲民眾，若有黃斑部病變的病患，可向其主治醫師討論適合治療方案，以免視力持續退化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57665
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