再生醫療應以病人為中心！台大醫院院長：關注把關與補償
「再生醫療法草案」及「再生醫療製劑條例草案」在醫界備受爭議，幾度朝野協商未果，民團擔憂規定太寬鬆，有讓病人淪為最新技術下的白老鼠之虞。對此，台大醫院院長吳明賢今（4）日表示，支持、反對兩方都有道理，目前民間、第一線醫療人員最關心的就是「誰來把關」，以及病人受到傷害「誰來補償」。
記者李琦瑋／台北報導
台灣醫療改革聯盟日前召開記者會指出，「再生醫療法草案」引發最多爭議的是第9條規定太寬鬆，允許醫療機構可在「非治療特殊病人之緊急需求」的情況下，只要有「初步人體試驗」結果，就可進行「異體（非病患本人細胞）細胞治療技術」，還不用審查。但在無法完全證實該療法安全性下，寬鬆條件（指開放異體細胞相關風險）恐侵害病友權益。
吳明賢今天出席國家生技研究園區「招商暨人才與技術媒合會」前受訪表示，支持、反對兩方都有道理，但任何醫療都要回歸起點－以病人為中心，民間最擔心的是誰來做把關動作，過去有恩慈療法，多數不須病人出錢，病人可走臨床試驗，這兩者都有把關；但這次修法，大家擔心的是看不到誰來把關，即使細胞治療、再生醫療在目前所有治療裡聽起來成功率很高，但其實仍是瞎子摸象，不確定會不會成功，在不知道會否成功的狀況下，卻要病人花那麼多錢。
吳明賢指出，而且再生醫療的產品到底要算藥品還是技術，也是大家比較關心的一點，藥品的製作需要經過PIC/S GMP認證，但細胞產品的產生要如何控管，也是問題；最後就是利益衝突的問題了。
他說，修法是想提供給病人最大希望，出發點良善，但「徒善不足以為政，徒法不能以自行」，修法應把兩方衝突點做最大的討論，應回歸醫療本身、以病人為中心，若病人利益受損或受到傷害時，「誰來補償」，這也是第一線醫療相當關心的重點。