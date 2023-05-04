《人選之人》王淨背面看光光！「不倫戴立忍」誘拍私密照一幕驚人
25歲王淨在Netflix幕僚職人劇《人選之人—造浪者》，從法學院女大生演到黨部青年黨工，與56歲戴立忍飾演的政壇老狐狸有一段情愛糾葛，王淨突破從影最大尺度，背部全裸在床上被戴立忍誘拍裸照，床單僅僅半掩美臀，王淨雪白肌膚和完美身材一覽無遺。
記者羅凌筠/綜合報導
戴立忍的角色「趙昌澤」是立法院長兼副總統參選人，而王淨的角色「張亞靜」在大學時期是趙昌澤的學生，也許是對師長愛慕，也許是趙昌澤以推選議員的承諾利誘，張亞靜陷入不倫戀甘願當小三。王淨除了和戴立忍有辦公室激情戲，還有一幕被誘拍裸照，王淨背部全裸、胸部臀部貼好防護措施的真實演出。
王淨分享：「大寶哥（戴立忍）在現場會很順理成章地讓這件事情發生，他有一個很神奇的魔力，會讓妳有很多疑慮都瞬間拋到腦後，他的表演會讓妳相信這一切都是真的。」也表示戴立忍現場相當有魅力，就像是「行走的費洛蒙」，會讓人忘記年齡或劇裡面的位階差距。
林君陽導演也坦言拍攝這場親密戲其實現場大家都很緊張，事前有做了很多的溝通，希望能夠讓演員在最安心的狀況下拍攝，王淨也表示有感受到劇組的體貼，在現場時服裝組也一直讓她穿著背心，但是其實心裡已經準備好了，她開玩笑說：「我是女孩子也不好意思問什麼時候可以脫，但現場看到導演跟攝影師很謹慎的在溝通，我心裡就在想『我根本沒差』。」
王淨現場語出驚人，林君陽馬上回應：「女生矜持一點。」王淨接續著分享：「最後是我忍不住，問了導演我什麼時候才可以脫。」林君陽也表示：「現場其實大家都希望保護好演員，所以有特別小心的在執行每個步驟，但若可以重來一次在熟悉彼此的信任基礎底下，應該會有更不一樣的火花產生。」