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再爭取68億辦理大林蒲遷村　高市拚公私協力合作造鎮

▲大林蒲遷村安置地未來發展構想圖。（圖／高雄市政府提供）
▲大林蒲遷村安置地未來發展構想圖。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市長陳其邁親自主持四場大林蒲遷村聽取鄉親意見，並爭取遷村經費增加為104.5億，為讓大林蒲居民遷村不負債，第四場說明會後，市長陳其邁立即協調經濟部，再向行政院爭取68億經費，並強調市府會以最優方案與大林蒲居民公私協力合作遷村造鎮，讓居民歡喜搬新厝後，能享有更好的生活環境與全齡服務。

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高市府表示，大林蒲遷村歷經四次說明會意見整合，新增多項補償方案及配套措施，如放寬遷村基準日後取得私有非住商土地可一坪換一坪的條件、公保地符合條件下可一坪換一坪、農地可選擇區段徵收換建地、可選擇先建後拆等；此外，低收、中低收入戶皆發給3倍人口遷移費，同時還會興建750戶社宅以安置符合資格的無房無地遷村居民，這些方案都獲得大林蒲多數居民共識。

為讓居民遷村不負債，遷村專案補償除了私有非住商土地採一坪換一坪，不計較遷村地與安置地實際地價差異外，建物無論新舊及是否合法，也通通採用全新重建價格補償。市府考量近年營造物價上揚，已將大林蒲建物全新重建單價加計物價指數調整，目前已調漲約28.6%，後續還會依搬遷時的物價指數再調整，相信能讓大林蒲鄉親獲得足夠的補償費，在安置地蓋回原建材及建坪的房屋。

▲大林蒲遷村安置地新增新闢周邊生活機能圖。（圖／高雄市政府提供）
▲大林蒲遷村安置地新增新闢周邊生活機能圖。（圖／高雄市政府提供）
高市府都發局吳文彥局長表示，遷村安置地區位良好，公共設施完善，又緊鄰五甲商圈、夢時代、SKM Park等購物商場，居民購物方便；交通方面，鄰近國道1號及台88快速道路，再加上即將動工的捷運黃線，大大增加了居民的便利性，安置地也規劃六個不同區塊的土地，供遷村居民選擇抽籤配地，儘量讓居民在遷村後仍能凝聚居民情感及鄰里關係。

此外，為了讓大林蒲居民從幼兒、學童、成人到長輩，都能獲得全齡照顧及服務，市府遷村計畫結合安置地周邊既有的濕地公園、衛武營公園、圖書館、日照中心、托嬰中心等設施，再加碼增闢多項公共設施，如國中、國小各一處供學齡兒童就學，另有一處公有零售市場方便採買生鮮及生活用品，及一棟保留大林蒲在地文史脈絡及提供多功能社區服務的綜合性活動中心暨文化館。

高市府強調，市府將持續以最大誠意溝通，並為居民爭取最優遷村方案，同時擘劃遷村安置地生活環境及公共服務，透過公私協力合作造鎮，為大林蒲居民打造美好的未來家園。

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