政院打詐1.5版拋「1234+5」　強化法治、優化技術、擴大組織

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羅秉成表示，自院長陳建仁上任後，於今年2月20日主持政院治安會報時，便決心重新盤點打詐國家隊相關策略、人力、物力與經費，進而推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，口訣為「打詐1234+5」。
「1合」為合而為一，跨部會、部門與領域打造打詐國家隊，結合國際、公民、社團、產業、地方與中央；「2清」上游清源減少受害者，下游清淤掃除詐騙集團，透過法律與技術雙管齊發，提升截堵技術，強化打詐五法，《刑法》、《人口販運防制法》、《個資法》、《洗錢防制法》與《證券投資信託及顧問法》。
「3減」減少接觸通訊流、減少誤信人流與減少損害金流。減少通訊流部分，執行投資廣告實名制、詐騙廣告平台下架機制、阻攔惡意簡訊、攔阻境外偽冒門號與電信隱碼技術；減少誤信人流執行境外來電語音警示、疑詐境外帳戶警示、官方簡訊專用代表號與防詐教育與宣導；減少損害金流則是165專線、臨櫃關懷、完善物流與電商退貨、遊戲點數防詐鎖卡與增訂人頭帳戶罪。
「4面」加強識詐、堵詐、阻詐與懲詐，主責機關分別為內政部、NCC、金管會與法務部；最後則為「5不」不接、不聽、不看、不傳與不信，透過強化法制面、優化技術面與擴大組織面，加強打詐力道。