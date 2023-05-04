永齡希望小學「多元職業體驗營」 讓孩子探索未來無限可能
永齡希望小學十多年來透過社工課輔雙軌，幫助許多學習落後的弱勢家庭學童趕上學習進度、建立生活自理能力。昨（4）日下午在桃園地區辦理「多元職業體驗營」，帶領孩子們認識職業的多樣性，啟發他們對未來的興趣，打開眼界、開拓視野，建立無限可能，讓他們對未來充滿希望與期待。
記者許家禎／台北報導
這場多元職業體驗營中，永齡希望小學中央大學分校負責人暨師培中心主任張立杰教授指出，學習動機跟學習成就往往是改變孩子成長差異的關鍵，但看到許多弱勢孩子的生活若過於貧乏，就容易受限於他們對事物的認知與想像，也不知道學習的目的是什麼，期待孩子對學習感到興趣就很困難了。因此透過各式各樣的多元課程與體驗，過去甚至辦過國際性質的學習體驗，像是香港航空體驗營、DFC設計思考挑戰賽，讓孩子有機會打開眼界、開拓視野，讓他們對未來充滿希望與期待。
永齡基金會執行長郭曉玲指出，未來的職業不是我們現在所定義的職業，隨著時代的發展、科技的進步，百工百業可能會變成千工千業。所以希望帶給孩子的是，透過探索跟啟發，發現自己的興趣，了解職業所需能力等，進而產生動機想主動學習。
現場還有永齡課輔老師李瑩淇，本身是一名專業的國家級格鬥運動選手，同時也擔任永齡希望小學的課輔老師，她特別受邀跟孩子們分享，她如何在求學與成長的道路上，與台大昆蟲系與師大運動科學研究所的多元升學過程中，找到自己的興趣與專業結合，並投身於教育傳承的志業中。
基金會指出，此次活動透過情境式教學，老師們用說故事的方式來教小朋友怎麼探索職涯，並結合大學校園巡禮活動，看到大學生活的多元科系啟發孩子的好奇與想像，包括師資培育中心、藝文中心、運動場及中央大學獨有之天文台。活動中，也邀請到孩子們事先票選期待的職業職人分享，包括老師、運動國手、Youtuber及動物相關行業等，期待讓孩子們心中許下對自己未來盼望的種子。