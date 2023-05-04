揭郭台銘民調勝侯友宜　許立明：藍提名機制不明、民進黨審慎以對

建議與美簽SMR合作備忘錄　張善政：應以開放態度看待新科技

▲張善政表示，不要用車諾比、三哩島賴類比SMR，應用開闊心胸去了解再下定論。（圖／凌濤提供）
▲張善政表示，不要用車諾比、三哩島賴類比SMR，應用開闊心胸去了解再下定論。（圖／凌濤提供）

記者李春台／桃園報導

小型模組式反應爐（SMR）發展受到國際矚目，近日也成為2024總統大選的熱門話題。桃園市議會今（4）日進行市政總質詢，國民黨市議員凌濤也針對桃園未來缺電因應對策指出，民進黨從中央到地方都大肆批評，根本就是「疑美論」。市長張善政則表示，所有人都應該用開放的心胸去進一步了解，不要用刻板印象以車諾比、三哩島的不安全印象，來看現在新的核能科技發展，應該用開闊心胸去了解再下定論。

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凌濤表示，目前台灣的發電配比有很大的問題！桃園境內也多達五座的火力發電廠，加上鄰近的林口、靠近龍潭的新桃，總共有七座的火力發電廠在運作，但台灣的備載容量還是常常在黃燈，不管是美國的商會還是很多外資，甚至是桃園的中小企業，都很關心台灣能源缺乏、缺電的問題。


張善政回應表示，現在中央政府的能源政策令人非常擔憂，火力發電比例很高，再生能源不管是風電，還是太陽能進度都趕不上來，現在幾位想要競選總統的候選人，對於未來能源政策，尤其是新能源科技，都應該特別去關注才對。


凌濤指出，這幾天看到美國跟印尼在 3 月 18 日簽署了一項新的合作備忘錄，跟美國的貿易發展署等單位，要共同建設小型模組化反應爐技術，凌濤以此問到張善政是否應該加入這個SMR備忘錄的簽署，進一步跟美國等國家合作做一個「能源同盟」？


張善政表示，SMR是未來核能發展非常有潛力的項目，臺灣如果有機會，也應該要加入，不管將來是不是引用，至少加入可以多一個非常先進的資訊來源的管道，對於能源政策，多一個選項，只有好處，沒有壞處。


針對進黨從中央到地方，對於發展新型的SMR技術有很多質疑，凌濤指出，就連民進黨最愛的曹興誠董事長都表示「未來核能的技術就是走向SMR」，他甚至表示要「在竹科蓋一個SMR解決園區供電」。直指民進黨就是「疑美論」。


張善政則回應，一個新科技的出現，所有人都應該用開放的心胸去進一步了解，不要用過去刻板印象，覺得好像車諾比、三哩島這種不安全的印象，來看現在新的核能科技發展，應該用開闊心胸去了解再下定論。

對於凌濤提出的「疑美論」，張善政則回應，倒不是疑美論、不疑美論的問題，科技日新月異，未來很可能擔當重任，而是開放心胸了解，不要懷疑科技。

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