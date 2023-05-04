搶救台南芒果　黃偉哲爭取水利署三千萬補助載水供灌

南部雨情不佳，用水岌岌可危，適逢台南山區的芒果樹開花結果期，果農憂心缺水影響果實「長不大」或「只開花不結果」，市長黃偉哲獲悉後即向中央爭取水車供灌服務補助，成功獲得經濟部水利署補助2000萬，協調果農方便取水處佈設29個取水點，昨（3）日更再向水利署爭取1000萬元擴大供灌，總計投入3000萬元，助農民度過枯旱期。
記者鄭婷襄／台南報導
市長黃偉哲表示，臺南的芒果香濃鮮甜，是農產外銷的主力產品，更是山區重要產業。今年雨水特別少，早在三月便指派市府副秘書長率各區長及相關局處前往產地召開山區芒果產業灌溉水短缺因應會議，務必做好多元用水調度並聆取農民對取水地點的建議。
水利局表示，農民反映若果樹只開花不結果，將嚴重影響收成，上個月市府成功獲2000萬元經費補助水車運輸、水桶等設施，旋即執行載水灌溉作業。從4月12日起動水車載水，從虎頭埤水庫取水，載運至玉井、楠西、左鎮及南化29個供水點供果農就近取用，運水車不間斷巡視供補水，迄今約載運484趟共計約5,500噸農業灌溉用水。
市府昨日再度向經濟部水利署爭取擴大載水供灌經費，預計協助大內，東山等區的酪梨，龍眼，荔枝等當季果樹農作灌溉；水利局指出，臺南市政府及早監控水情，佈署防旱應變及多元用水調度措施，也全力配合「旱災經濟部災害緊急應變小組」政策。市長黃偉哲也呼籲，市民朋友共體時艱、節約用水，讓水資源發揮最大效用。