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蘇軏指出，膿痂疹的病灶常出現在臉部，患部可能會癢會痛，部分嘴唇會出現腫脹，主要的表現是在鼻子、嘴巴周圍觀察到金黃色的結痂，看起來有點像乾掉的蜂蜜黏在皮膚上。有些小孩會因為搔抓，而造成範圍擴散，在身體其他部位也出現型態類似的病灶。
嚴重可能併發蜂窩性組織炎腎炎甚至敗血症
蘇軏提到，膿痂疹的治療以局部抗生素藥膏使用為主，感染情況較嚴重者可能會需要口服抗生素治療，病程一般在一個星期左右，及早治療通常不會留下疤痕。
預防方式包含勤洗手、修剪指甲避免因搔抓造成皮膚受傷感染、皮膚傷口要做好清潔照護及避免接觸感染者等。此外，因過敏性鼻炎而常擤鼻涕的兒童，會因為反覆摩擦容易造成局部皮膚破損；本身有異位性皮膚炎或是其他皮膚病灶者，因為皮膚的完整性有缺損，都是較容易得到膿痂疹的族群，所以將自身本來的疾病控制好也是可以預防膿痂疹的發生。
最後蘇軏特別提醒，嚴重的膿痂疹有可能會併發蜂窩性組織炎、腎炎甚至敗血症，最近天氣逐漸開始轉熱，要多注意清潔，避免搔抓，倘若出現疑似膿痂疹的病灶，應儘早就醫確定診斷並接受治療，以減少併發症的機率。
文／賴以玲 圖／孫沛群
諮詢專家：書田泌尿科眼科診所小兒科主治醫師蘇軏
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 不是過敏！嘴唇腫痛如香腸竟是「細菌」作怪 好發兒童避免搔癢擴散