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小星（化名）家長發現，今年四年級的小星常無法專心吃飯、寫功課，生活上常粗心大意、忘東忘西，在學校上課也難以專注、久坐，有時會發出怪聲干擾同學，常與同學起衝突，受到排擠，讓老師與家長非常頭痛，直到尋求醫療協助，才發現原來小星確診注意力不足過動症。
台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科醫師李宛臻指出，注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactive Disorder，簡稱 ADHD）是常見的神經發展障礙症，學齡期兒童中約有 5 至 8% 的孩童出現相關現象。ADHD 與腦部多個區域的異常有關，尤其是前額葉的結構和神經連結的部分。
ADHD 症狀恐對孩子帶來負面影響
ADHD 的主要症狀包含不專心、過動和衝動等，李宛臻補充，這些症狀對兒童的學習、人際和親子關係都帶來許多負面影響，包含讓人感到麻煩，進而受到他人排擠或不喜歡等。如果爸媽發現孩子不專心、不聽話，在生活中已經出現種種困擾，這一切並不是孩子故意的，更不是教養問題所致，家長不需因此太過責怪自己。
李宛臻提到，臨床上常看到兒童在經過治療後，症狀大幅改善，生活各方面適應也有很大進步，家長甚至會形容孩子跟治療前「判若兩人」。以小星的例子說明，小星就診並接受治療後，行為表現已可逐漸穩定，與同學互動過程也順利不少，親子關係更逐漸改善。
台北市政府衛生局表示，當孩子在日常生活或學習過程中，如有出現注意力不集中、過動或常與同學發生衝突等狀況，家長可及時尋求兒童精神科協助評估，早期發現、及早把握黃金治療期，同時請家人及師生多以理解及接納的態度陪伴，有助改善孩童身心發展、促進正向關係與學業表現。
諮詢專家：台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科醫師李宛臻
文／陳韋彤 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 孩子常不專心、與同學起衝突？醫強調：不是家長教養問題，可能是注意力不足過動症！