超商隱藏好康！7-11領包裹賺7元 全家消費5次「換100元」
超商省錢秘訣又來了！7-11自5月7日起連續五天推出領包裹送7元購物金活動，限量150萬組，取貨報會員電話自動存進APP，免怕小白單遺失；全家5/3起至5/30集章活動，單筆滿100元送一章，集滿5章送100元購物金，每名會員限領4次，消費150元即可使用100元購物金折抵。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11領包裹送7元
領包裹先等等，7-ELEVEN「安心取」活動又來了！5月7日起至11日，到店取貨可獲得7元購物金，一件包裹可領7元，兩件包裹就可拿到14元購物金，單筆最多只可領35元（限量150萬份），若超過5個包裹以上建議分次取件。
取貨報OPENPOINT會員，7元抵用券會直接存入APP，不僅不用擔心弄丟小白單，也不需要自己輸入序號，下次直接登入APP會員選取（我的常用功能→兌換券→活動券），就能到櫃台刷碼折7元。
全家集章換100元
同時全家也發錢啦！5/3至5/30日「初夏購物節」開跑，會員結帳單筆滿100元，報會員即可在「集章趣」獲得一章，每5個集章可兌換100元購物金，下次消費滿150元即可折抵，每會員最多兌換4份，購物金折抵期間為5/3至6/6。