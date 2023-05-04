台北電影節開幕！春風、宋芸樺爆愛苗 藍正龍自揭青春期私密回憶
2023台北電影節今（4）日公布本屆開、閉幕片，開幕片為導演九把刀新作《請問，還有哪裡需要加強》，由「玖壹壹」春風、宋芸樺擔任男女主角，加上柯震東、蔡昌憲、應朗丰組成的最佳追愛助攻團，上演一場黑道大哥與洗頭妹的「刀式浪漫」另類愛情故事；閉幕片則是藍正龍執導的第二部長片《成功補習班》，他以本片致敬已故恩師陳俊志導演，邀集侯彥西、巫建和、詹懷雲、邱以太等優秀演員，探究青春懵懂的自我認同。
記者黃雅琪/綜合報導
九把刀去年以《月老》榮獲台北電影獎「最佳導演獎」，今年端出新作《請問，還有哪裡需要加強》再度受邀擔任北影開幕片，《請問，還有哪裡需要加強》改編自九把刀小說《精準的失控》，由本土嘻哈天團「玖壹壹」春風飾演霸氣黑道大哥，在躲避仇家追殺時誤闖一間理髮廳，遇見宋芸樺飾演的洗頭妹小芬，擦撞出命定的浪漫情緣。
今年台北電影節閉幕片，邀請到「金鐘視帝」藍正龍轉戰導演的第二部長片作品《成功補習班》，繼《傻傻愛你，傻傻愛我》後耗時3年醞釀，創作靈感來自他國二時，曾擔任他補習班老師的紀錄片導演陳俊志，2018年陳俊志辭世，讓藍正龍決定以本片向恩師致敬。
電影描述：巫建和、邱以太、詹懷雲飾演正值青春期的高中男生，在補習班遇見班花林奕嵐後，3人心境發生變化，在面對友情、親情、愛情時存在著迷惘與各式難題，侯彥西飾演的補習班老師，是改變3人命運的「心靈導師」，帶領著他們追尋自我認同。藍正龍除擔任編導以及監製，也在電影裡客串一小角，共譜一段真摯動容的青春練習曲。
《成功補習班》對藍正龍來說，是一部告別自己青春期的電影，他與陳俊志多年亦師亦友的情誼，讓他想以真實改編的方式記錄下那段生命歷程：「想把所有的感謝和想念的悲傷留在《成功補習班》，完成電影後想到那個很棒、很棒的老師，很好、很好的朋友的時候，就只有快樂。」第25屆台北電影節6月22日至7月8日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行。