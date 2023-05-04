母親節送禮　健康、保養、放鬆是關鍵

母親節禮物怎麼選？486團購指出，今年母親節適逢普發六千元入袋，民眾送禮預算普遍提高，歸納送禮排行，舒壓按摩、運動伸展、保健食品名列熱門類別前三名，「健康、保養、放鬆」則為母親節相關熱搜關鍵字，顯示「健康生活」是現代人最關心的事。486團購「媽的優惠」母親節活動祭出全館最低下殺25折，訂單不限金額週週抽家電。而「日藥本舖」近期在高雄大立A館三樓開設第101家門市，提供最地道的日系商品，包括美妝、保健、食品、生活用品等。
記者陳美嘉／高雄報導
486團購後台觀察發現，母親節檔期平均客單成長5%。購買禮物的客群以25-44歲女性為主，而55-65歲女性平均消費金額最高。除了子女送禮給媽媽外，選擇犒賞自己的媽咪也逐年增加。
486團購指出，時下消費者最重視媽媽的健康生活，推薦HEALTHPIT智跑機，可摺疊收納不占居家空間；Concern腰部舒展機升級無線款更方便操作；讓身體適時告別僵硬緊繃的3D骨盤支撐枕，限量優惠25折。
愛美女性最喜歡的臉部保養小家電也是母親節送禮夯品。像是KINYO溫熱煥活砭石刮痧儀、Concern電波醒膚儀、THOMSON溫感臉部按摩器等，氣壓按摩眼罩則推出「透視款」，釋壓同時「看的見」不須暫緩手邊進行中的事。
「日藥本舖」高雄大立門市，整體設計風格採用了日本傳統和現代的結合，以木質和紅色為主調，營造出熱鬧溫馨氛圍。店內提供近萬種商品供選擇，包括美妝、保健、食品、生活用品等一應俱全。歡慶開幕即日起至5/21推出開幕消費滿額禮，以及會員限定滿額加購商品等活動。門市內還設有專業的藥師服務、海外退稅、會員專區等設施。此外， 大立母親節檔期也推出全館滿千送百的超值現金回饋、全館來店禮以及尊榮卡友禮等眾多好康活動體貼辛苦的媽媽們。