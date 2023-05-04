好市多冷凍毒莓 政院重申積極把關籲「踴躍買母親節蛋糕」
好市多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，引發國內恐慌，對此行政院發言人羅秉成今（4）日指出，政府與業者積極把關，有安全疑慮莓果皆已下架、銷毀與退運，此外國內也有很好品質的莓果，也籲請民眾踴躍買母親節蛋糕，不讓烘焙業生意受到影響。
記者陳威叡／台北報導
對於好市多進口綜合莓果遭檢出A型肝炎病毒陽性，對此食藥署日前已要求20個電商平台全面下架違規產品，加強逐批查驗該業者同類輸入品。羅秉成指出，食藥署掌握第一時間就檢驗出的部分，已退運並銷毀，同時啟動查核進行預防性下架。
羅秉成表示，目前已通知20家電商平台下架，除好市多有問題莓果禁止輸入外，其他國家莓果政府也擴大加強查驗，希望保護國人健康，同時提及今日院會過程中，台中市長盧秀燕也特別提到母親節將至，好市多事件會讓民眾憂心蛋糕烘焙業。
羅秉成指出，政府跟業者積極把關，有問題與安全疑慮產品已下架、銷毀並退運，此外國內也有很好品質的莓果，除了可以多用國貨外，進口苺果也會維持安全品質，希望不要影響到母親節蛋糕銷售，呼籲民眾能踴躍買蛋糕，不讓烘焙業生意受到影響。