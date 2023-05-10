于美人獨家專訪／改名遷戶口玩真的！自曝「決定參選那夜好孤獨」

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農曆年前下定決心 于美人自曝「那一晚很孤獨」
其實早在2015年于美人就被徵詢選舉意願，這8年來物換星移，她離開主持14年的節目《新聞挖挖哇》，上屆總統大選擔任親民黨總統候選人宋楚瑜、余湘陣營的發言人，這個經驗讓她學到推動政策所需的精細專業。這兩年于美人就讀政大宗教研究所，成為最後一股推力，讓她真正起心動念決定選立委。在接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪時于美人透露，其實自己農曆年前才下定決心參選，「最困難的是做出決定，做決定那一晚是很孤獨的，但只要指北針確定了，前面的狂風暴雨都無法阻撓我！」
于美人說，學習宗教讓她的視野變得開闊，不願再獨善其身，宣布參選並非單一事件的觸動，而是經驗累積、評估能力後慎重下的決定。過往她長期從事公益活動，但現在的她認為「政策就是最好的公益」，透過參選為社會服務，才能幫助到更多需要的人。
從宣布參選迄今不到1個月，于美人自嘲「已經感受到震撼教育！」台灣選風容易落入批鬥，網軍帶風向氾濫，決定參選後，不少于美人的好友勸她要想清楚，「妳未來接受到的批判，會是妳想像中的100倍！」于美人自己也不斷捫心自問，真的能承受選舉帶來的暴風雨嗎？「到現在我每天出門前都會自我打氣，告訴自己要挺住、堅持初心，不要增加族群的撕裂、觀點的對立，希望有更包容、多元的政治討論。」
正式改名「于美人」遷戶口 捨政黨要選民當黨主席
「于美人這個名字，是社會大眾多年來認同的品牌！」為了爭取選民認同，于美人決定遷戶口也順便同時正式改名「于美人」。為了加深選民的印象、暸解這個萬華、中正的各個族群，她近期也開始勤走基層，到基層里長辦公室溝通互動，甚至調整作息，希望未來早上4點半就能到公園去拜訪早起運動的選民。不只靠知名度「空戰」，更要實際走進民眾的日常。「很多人看到我都笑咪咪要合照，還有便當店老闆特別停車來幫我打氣，說全家人都要投我，真的超級感動！」于美人相信，政治就是「眾人之事」，唯有真正跟民眾站在一起，才能知道在地人的需求。
儘管政治人脈多，常被貼上各種顏色、標籤，但這次參選于美人卻選擇了一條孤獨且不好走的路，捨棄政黨奧援獨立參選。于美人強調，政黨有其存在價值與必要性，但無黨並不是與其他政黨敵對。她感嘆現在台灣立法太粗糙，立委經常淪為配合政黨蓋章的一張票，「政黨給你的好（提名），你總究都要還！」雖然外界酸她想憑藉一己之力改變現況太天真了，但她還是樂觀地說：「我進去立法院，不是做量的競爭，而是質的競爭，我不是把它（立委）當職業，而是一個志業」、「我沒有政黨包袱，這裡的居民不只是我的選民，也是我的黨主席！」
當前藍綠兩黨相爭下，台灣政治環境趨於兩極化。于美人期許自己，在公眾對議題運用無黨籍的角色，淡化這種兩極化劃分。「我不是批發商，（政黨政策）不要把我整個統包，這個議題我認同，我就好好討論，如果我不同意你的立場，我也不會委屈自己，我不會為了勝選去說連自己都不相信的話。」
于美人說，當年擔任親民黨選舉發言人，研讀過宋楚瑜的所有著作，甚至看到早年宋的父親留下的手繪軍艦規劃圖，精細到每個軍人攜帶的草紙張數、一束60張都要記載得清清楚楚，讓她體悟到政治是必須具有高度智慧、專業性的工作，公務人員設想的精準性。「政治是規劃的是一個國家、城市未來20、30年的藍圖，絕對不是數人頭的工作。」
于美人的青春記憶 「萬華、中正召喚我過來的」
萬華、中正區在台北市算是老街廓，乘載著不少人的青春記憶，于美人也不例外。細數萬年大樓、西門町冰宮、電影街、華西街、南機場夜市，小時候探訪長輩、大學聯誼、約會都在這裡留下足跡。這裡有「台北人的廚房」果菜市場，有華江雁鴨自然公園，有她難忘的排骨酥，本該是個朝氣蓬勃的地方，如今卻在面臨衰退、老化階段，亟需一番大改造，「是這裡召喚著我過來。」
于美人提及疫情期間，自己的小編是萬華人，當地人卻被污名化，她心疼地說，當時這裡的里長為疫情夜不能寐，幾乎每天凌晨2點才睡，「都是防疫的大功臣，應該送給他們金牌。」但卻必須背負污名，讓她實在難過。「萬華、中正是台北新舊文化融合的地段，如今面臨住宅老化、住民老齡化、少子化侵蝕。我曾經在選區看到一個年長阿嬤，因為行動不便又住在老公寓高樓層，幾乎5天才能下樓一次，狹窄街道對他們也極不友善。所以我最想推動的就是不是都市更新，而是整個街廓重建。」
于美人坦言，很多老人家聽到她說的都不相信，甚至說自己有生之年根本看不到。但她總不厭其煩告訴大家：「我們要一起改造，想像那個未來，只要有了指北針就能找到方向！未來你的子孫都能受惠。」于美人也自嘲，自己應該是唯一一個、會在還沒當選前就說自己4年任期無法實現政見的參選人，甚至可能要等到25年後才可能實現。但正因為沒有連任壓力，對萬華、中正區這個區域未來的想像可以更宏大，包括街道重建，都市計劃、資深分配不均、能源政策、通膨問題等等都是她關注的議題。「我助理說我身體這麼爛，可能看不到這些成果，我說沒關係，看不到也沒關係，下一代看得到就好，總要有人願意不計代價，從我們這一代做起。」
距離下屆立委選舉日還剩下的8個多月，于美人明白，這將是一個漫長且艱辛的路途。最近她最常掛在口邊的一句話就是「求仁得仁于美人」，有信心乘風破浪的于美人向選民喊話：「請萬華、中正選民給于美人祝福，我需要非常多的祝福，每個祝福都會給我勇氣。」講完這句話，招牌爽朗的笑聲再次出現，于美人眼中綻放無比的自信，大家熟悉的那個「美人姊」這次玩真的，藍綠兩黨的候選人小心囉！
于美人小檔案
本名：于耘捷
年齡：58歲
學歷：東吳大學中文學系畢，政治大學宗教研究所碩士在職專班就讀中
身分：廣播及電視節目主持人、作家
目前主持節目：《超級紅人榜》、《我就問 你正常嗎?》
獎項紀錄：曾入圍《電視金鐘獎》綜合節目主持人獎、綜藝節目主持人獎
家庭概況：育有一子一女
于美人的智慧語錄
1、 愛情走的時候，尊重對方不予綑綁，不拉扯、不強求。放手是最好的祝福。
2、 當你能放下時，你才能創造出空間，讓更好的人事物進入你的生命。
3、 生活如果不寵你，更要自己善待自己，這一生，風雨兼程，就是為了遇見最好的自己。
4、 我知道眼尾的笑紋會越來越深，但我也知道經過歲月的歷練，看過風浪的靈魂，一定會比年輕時更為強韌。
5、 親情從來不是愛情的對手，親情是孩子受傷後的捕手。
6、 打官司不外乎打兩件事，一個打錢，一個打氣；要出一口惡氣，就不要在乎錢，如果需要錢，該吞的就要吞。