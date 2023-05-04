Uber Eats母親節專區5折起　foodpanda讓胖胖達變身網美蛋糕

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根據優市觀察，去年母親節最熱銷的二大品項包含花、禮盒，因此今年持續增加相關商品，同時 與DON DON DONKI、Innisfree、亞尼克、聖德科斯、燦坤、家樂福、全聯福利中心、屈臣氏、city’super、Mia C’bon、Uber Eats 優市、全台傳統市場等近60家知名商家合作夥伴於Uber Eats App 上推出「母親節專區」，最低5折起。
即日起至5/16，輸入優惠序號【媽的多重享受】消費滿799元，可享兩筆訂單各9折優惠。此外，在母親節專區單筆訂單消費滿799元即可參加抽獎，有機會抽中20,000元遠東百貨商品禮券、按摩椅、SPA券、Uber Eats 美食優惠序號。
foodpanda胖胖達獨家聯名
foodpanda 的 pandamart熊貓超市有了去年的經驗後，今年再度和 Sugar Miss、起士公爵、簡單李等深度合作，推出胖胖達獨家聯名商品。網美甜點店「Sugar Miss」聯名推出「胖胖達法式莓果奶霜千層蛋糕」；與乳酪蛋糕品牌「起士公爵」推出「胖胖達醇愛重乳酪蛋糕」；另有，人氣團購品牌「簡單李」推出「胖胖達奶油夾心餅」禮盒。平台上也有多款知名品牌蛋糕，像是法式甜點巧克力黑金磚第一品牌「Aposo 艾波索」，還有以芋泥蛋糕為名的老字號品牌「香帥蛋糕」。
此外，針對蛋糕的配送上，foodpanda回應《NOWnews今日新聞》表示，蛋糕毀損的客訴率其實不到0.1%，甚至是更低的比例，因為外送騎士如果知道自己送的是蛋糕，其實在運送過程上都會特別留意，但若蛋糕真的有所損傷，都可以拍照聯繫線上客服，協助後續處理。
foodpanda 母親節專屬優惠碼
- 即日起至 5/14 ，訂購美食外送指定烘焙坊、精選甜點店滿 520 元，輸入優惠碼【馬麻吃蛋糕】享 79 折優惠。
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